Масови протести в САЩ заради първата годишнина от втория мандат на Тръмп

В САЩ се организират масови протести във връзка с първата годишнина от втория мандат на Доналд Тръмп като президент. Планирани са над 600 демонстрации в цялата страна.

За 1 година външната политика на Съединените щати претърпя много обрати. По негово нареждане Вашингтон се оттегли от много международни организации и споразумения. Тръмп инициира търговска война, която промени международната финансова система.

Освен това той нареди военни операции срещу Иран, Сирия, Нигерия и Венецуела, като венецуелската акция завърши с арестуването на Николас Мадуро. Американският президент заплаши и с превземане на Гренландия.