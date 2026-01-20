Румен Радев подаде оставка като президент

Румен Радев депозира оставката си като президент пред Конституционния съд. Държавният глава обяви новината вчера в обръщение към народа, в деня в който се навършиха точно 4 години от полагането на клетвата му за втория мандат.

В обръщението си Радев даде заявка за участие в предсрочните избори. До провеждането на нови президентски вот, позицията ще взема вицепрезидентът Илияна Йотова.

Решението на Румен Радев да напусне президентството предсрочно е безпрецедентно в политическата история на страната. То беше отразено от големи международни агенции.