Още една област обявява грипна епидемия

Разпространението на грипа в страната продължава. Област Бургас обявява грипна епидемия, ставайки третата след Варна и Добрич. Противоепидемичните мерки влизат в сила от 22 януари и ще важат до края на месеца.

Учениците преминават на дистанционно обучение за една седмица, като преподавателите смятат, че това няма да попречи на завършването на първия учебен срок. Дали и докога учениците ще са онлайн зависи от здравните власти във всяка конкретна област.

Обявяването на грипна епидемия означава също спиране на свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизациите. Най-висока е заболеваемостта сред децата до 4 години, а най-ниска – сред пенсионерите.