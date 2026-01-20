Новините 20.01.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Матурата по математика в 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Националното външно оценяване по математика за 10. клас ще съдържа и задачи от областта на природните науки. Това предвижда заповед на ресорния министър в оставка Красимир Вълчев. Документът от август миналата година предвиждаше интегрален да бъде и изпитът по математика в 7. клас, но заповедта бе спряна от Административен съд София – град миналия месец.

Още една област обявява грипна епидемия

Разпространението на грипа в страната продължава. Област Бургас обявява грипна епидемия, ставайки третата след Варна и Добрич. Противоепидемичните мерки влизат в сила от 22 януари и ще важат до края на месеца.

Румен Радев подаде оставка като президент

Румен Радев депозира оставката си като президент пред Конституционния съд. Държавният глава обяви новината вчера в обръщение към народа, в деня в който се навършиха точно 4 години от полагането на клетвата му за втория мандат.

Децата от спортен клуб в Пловдив плуваха в ледените води на река

Въпреки студа, спортен клуб „Пловдив 2019“ спази дългогодишна традиция за къпане в ледени речни води. Това се случи вчера, когато по стар стил отбелязваме Богоявление.

СВЯТ

Масови протести в САЩ заради първата годишнина от втория мандат на Тръмп

В САЩ се организират масови протести във връзка с първата годишнина от втория мандат на Доналд Тръмп като президент. Планирани са над 600 демонстрации в цялата страна.

Пингвините се размножават по-рано заради глобалното затопляне

Глобалното затопляне все повече се отразява на живота на планетата. Учени установиха, че заради повишените температури пингвините са започнали да се размножават по-рано.

СПОРТ

България ще участва във второто издание на FIFA Series в Индонезия

Националният селекционер Александър Димитров наблюдава изявите на родните отбори в проверките в Анталия. Той коментира участие на футболистите ни в турнира FIFA Series 2026.

Комо е на 6-то място в Серия А след победа срещу Лацио

Комо постигна впечатляваща победа с 3:0 при гостуването си на Лацио в последния мач от 21-ия кръг на италианската серия А. Така тимът на испанската легенда Сеск Фабрегас се утвърди в първата шестица в класирането след грандовете Интер, Милан, Наполи, Рома и Ювентус. Лацио става 9-ти.

Екстремен спорт в италианските Алпи

В италианските Алпи четирима смели спортисти преминаха много трудно и тясно снежно трасе. Трасето е дълго 350 метра, намира се на висок връх и включва скокове, препятствия и стръмни участъци.