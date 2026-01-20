След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е отворен за движение

След 30 години чакане граничният преход "Рудозем - Ксанти" най-сетне е отворен. Представители на изпълнителната власт символично се срещнаха на границата. Какво означава по-лесният достъп до Гърция за местните и региона?

За жителите на Смолянска област отварянето на пътя през границата е сбъдната мечта.

Реджеп Османов, жител на Рудозем: "Дочакахме в тоя живот, старите хора го чакаха и чакаха, не го дочакаха. Ние го дочакахме и е много хубаво и за гърците и за нас." Виолета Милева, жител на Рудозем: "Над 80 години хората се надяват да се отвори този път. И най-вече разстоянието до гръцките села, обмен, туристи, нов живот за хората в района."

Хасан Назиров, бивш кмет на Термес: "Дето има път за всичките е добре, и за вам, и за нам. Ние ще идваме на вами, вие ще идвате на нами, на море, на туризма." Хайри Милезимов, жител на Рудозем: "Където минават хора, където има трафик от хора, има бизнес, има значи развитие има."

Това е единственият проход в областта, който осигурява директна връзка с Беломорска Тракия. За откриването му на място дойдоха и министрите в оставка на външните работи и транспорта.

Георг Георгиев, министър на външните работи в оставка: "Това е последната стъпка от един продължителен, но много важен за регионите и от страна на България, но и на Гърция процес, процес, който финализира свързаността между нашите страни. Това е икономическо благосъстояние, транспортна свързаност, връзки между хората, културен обмен, туризъм и в крайна сметка благосъстояние и за България, и за Гърция."

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта в оставка: "Днес е паметен ден, защото днес идва техния министър, моя колега на транспорта тука и сме се разбрали това да е и символния ден, след който пътя е отворен за използване."

Засега през граничния преход ще преминават само автомобили до три тона и половина, въпреки че инфраструктурата от наша страна позволява да се използва от всички видове превозни средства.

снимки: БГНЕС