Гроздан Караджов: Отварянето на ГКПП "Рудозем – Ксанти" сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата

Отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт "Рудозем – Ксанти" сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, който днес посети граничния пункт, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Вицепремиерът Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев се срещнаха на място с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас.

"Българската част на граничната връзка е напълно завършена – включително прилежащата инфраструктура, комуникационните системи и пътните връзки. Държавата е напълно готова пунктът да функционира", подчерта Караджов.

Той отбеляза, че това е единственият проход в областта, който осигурява директна връзка с Беломорска Тракия.

"Хората от Смолян и региона досега трябваше да пътуват над два часа до най-близкия граничен пункт. Сега ще пътуват едва 20–30 минути, за да пресекат границата", каза още Гроздан Караджов.

Днес гръцката страна официално откри последния пътен участък от Димарио до българо-гръцката граница. По думите на вицепремиера остава само една формална процедура – нотификация между двете външни министерства, след която всички превозни средства ще могат свободно да преминават през пункта.

ГКПП "Рудозем – Ксанти" е стратегически проект за свързаността между България и Гърция и част от дългосрочната визия за отваряне на нови транспортни коридори през Родопите. Проектът е насочен към подобряване на мобилността, икономическото развитие и качеството на живот в пограничните райони.

Пунктът е включен и в подписания в началото на декември в Брюксел Меморандум за засилено трансгранично сътрудничество между България, Гърция и Румъния, който очертава общата рамка за развитие на стратегическата инфраструктура между трите държави.