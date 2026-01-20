Данаил Димов: Сега призивът е да се фокусираме върху позитивното

Изпълнителният директор на Българския олимпийски комитет (БОК) Данаил Димов изрази увереност в потенциала на българските спортисти за медали на предстоящата Зимна олимпиада в Милано-Кортина 2026.

Днес на заседание Изпълкомът на БОК утвърди състава на олимпийската делегация – 20 състезатели, които ще представят страната от 6 до 22 февруари.

„Особено щастлив съм, че въпреки трудностите успяхме да стигнем дотук, и то с може би най-силната ни зимна делегация през последните 20 години. Има реална надежда за медали и всички ще стискаме палци за нашите спортисти. Сега призивът ни е да се фокусираме върху позитивното – нека Олимпиадата мине и да имаме поводи за радост. След това ще се заемем с проблемите, които няма да избягат“, заяви Димов.

Репортаж от заседанието на БОК ще откриете във видеото.