Наследството на модния дизайнер Валентино

Той почина на 93 години
Светът на модата скърби за един от символите на италианския дизайн, Валентино, който почина на 93 години.
"Знам какво искат жените. Искат да са красиви", казва приживе великият маестро и постига феноменален успех с моделите си.
Валентино Гаравани беше известен само с малкото си име.
Основател на едноименната марка, той достигна върховете на висшата мода, създаде бизнес империя и въведе нов цвят в света на модата, така нареченото „ червено на Валентино“ – луксозен нюанс, символ на чувственост и успех.
Това е смесица от кармин и аленочервено, с нотка на оранжево - нов оттенък, вдъхновен от възрастна жена в операта на Барселона, чиято елегантност поразява младия Валентино.
"Беше дълъг процес на изследване, смесване на различни тонове", казва дизайнерът.
Роден е през 1932 в заможно семейство във Вогера, южно от Милано. Започва да рисува и да цени луксозните дрехи от ранна възраст, но също така преживява война. Учи висша мода в Милано и Париж, където след това работи като чирак при дизайнера Жан Десес, преди да се завърне у дома през 60-та и да отвори собствена модна къща в сърцето на Рим.
Същата година се запознава с Джанкарло Джамети - неговият партньор в бизнеса и в живота. Като млад мъж се вдъхновява от блясъка на киното.
Облича богатите и известни личности, от Жаклин Кенеди Онасис до Елизабет Тейлър - проектирайки сватбени рокли и за двете. Валентино е бил дизайнер и на множество носителки на „Оскар“, включително Джулия Робъртс, Кейт Бланшет и Гуинет Полтроу.
Клаудия Шифър: "Мисля, че той просто обича жените. Обича да ги облича, обича да изглеждат красиви и бляскави. И винаги е наистина изключително елегантно. Самият Валентино е елегантен човек, така че това е логично."
Неговите силуети са грациозни и много женствени. Дантелите, воланите и разкошните украшения са част от дизайна му.
Валентино, (октомври 2005 г.): "Представих си много млада жена, непринудена жена, много женствена, бляскава и същевременно романтична. Тя носи дрехи, които може да комбинира през цялото време. Това е "слънчева" жена, която обича живота и е пълна с блясък и женственост."
През 2007 година обяви, че ще спре да проектира за компанията си, която вече не контролира, след като я продава за около 300 милиона долара.
Последното му ревю на модния подиум е в Париж през януари 2008 година.
Валентино, (2008 г.): "Тръгнах си с радост, тръгнах си, защото знаех, че искам да живея живота си и че съм направил много в модата. Така че сега мисля за себе си и бих искал да правя нещо, което ми дава радост, може би някои костюми за театъра."
Валентино е класиран редом с Джорджо Армани и Карл Лагерфелд като последният от великите дизайнери от епоха преди модата да се превърне в глобална, силно комерсиална индустрия, управлявана както от счетоводители и маркетингови ръководители, така и от модисти.
снимки: БТА