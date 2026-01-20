Полярно сияние в небето над Европа

Изключително силна слънчева буря предизвика рядко полярно сияние, което озари цяла Европа, включително и България, през изминалата нощ.



Причината е изхвърляне на коронална маса от Слънцето, която удари земното магнитно поле с почти максимална сила. Най-зрелищни бяха зелените и розови отблясъци над Северна Европа, Гренландия и Британските острови, но червеникави оттенъци бяха заснети и в Северна България.

Според учените бурята е достигнала едно от най-високите нива на деветстепенната скала и може временно да засегне сателитни и комуникационни системи.

Очаква се геомагнитната активност да отслабне в следващите часове.

По публикацията работи Виктория Коева, стажант-репортер