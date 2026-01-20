БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:37 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Полярно сияние в небето над Европа

Цветна нощ над Стария континент

полярно сияние небето европа
Изключително силна слънчева буря предизвика рядко полярно сияние, което озари цяла Европа, включително и България, през изминалата нощ.


Причината е изхвърляне на коронална маса от Слънцето, която удари земното магнитно поле с почти максимална сила. Най-зрелищни бяха зелените и розови отблясъци над Северна Европа, Гренландия и Британските острови, но червеникави оттенъци бяха заснети и в Северна България.

Според учените бурята е достигнала едно от най-високите нива на деветстепенната скала и може временно да засегне сателитни и комуникационни системи.

Очаква се геомагнитната активност да отслабне в следващите часове.

По публикацията работи Виктория Коева, стажант-репортер

#сияние #геомагнитна буря

