Петя Неделчева: Сестри Стоеви са готови за медал от световно първенство

Дошъл е моментът, в който Стефани и Габриела Стоеви трябва да спечелят медал от световно първенство. Амбициозните си надежди за 2026-та година изрази треньорът на сестрите Петя Неделчева.

„На двата основни турнира - европейско и световно първенство - целта ни са медали. Вече имат нужда и от медал от световно първенство. Според мен целта е напълно реална, аз и миналата година го бях казала, но този път ще се опитаме да ги вкараме в топ 8, да са поставени за това световно първенство, ако всичко е нормално и при един добър жребий вече една тежка среща да ни е само за медал“, коментира Неделчева.