Българският етап на Тур дьо Франс стартира паралелно с класическата обиколка на Франция

Българският етап на Тур дьо Франс стартира това лято паралелно с класическата обиколка на Франция. Четвъртото издание на българския вариант на легендарното състезание ще се проведе в два етапа на 4 и 5 юли в Пещера.

Това е масова любителска проява по правилата на големият Тур дьо Франс и е насочена към всички, които обичат колоезденето, като е и реклама на България като туристическа дестинация.

По време на надпреварата има два маршрута. Единият от 58 км, а другият от 112 км.