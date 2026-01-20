Фон дер Лайен и Макрон с критики към търговската политика на Тръмп

На сцената на форума днес излизат водещите европейски лидери в опит да успокоят отношенията между Брюксел и Вашингтон. Темите са зададени от действията и изказванията на американския президент Доналд Тръмп, който днес бележи година от встъпването в длъжност за втори мандат. Неговите думи от Давос ще чуем утре. А председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че предложените от Тръмп допълнителни мита са грешка. Арктическата сигурност може да бъде постигната само заедно със съюзниците, каза още тя.

Няма смисъл да се заплашват съюзници с мита, коментира в речта си и френският президент Еманюел Макрон.