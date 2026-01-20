БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фон дер Лайен и Макрон с критики към търговската политика на Тръмп

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 02:30 мин.
По света
давос решава съдбата гренландия тръмп продължава иска острова
На сцената на форума днес излизат водещите европейски лидери в опит да успокоят отношенията между Брюксел и Вашингтон. Темите са зададени от действията и изказванията на американския президент Доналд Тръмп, който днес бележи година от встъпването в длъжност за втори мандат. Неговите думи от Давос ще чуем утре. А председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че предложените от Тръмп допълнителни мита са грешка. Арктическата сигурност може да бъде постигната само заедно със съюзниците, каза още тя.

Няма смисъл да се заплашват съюзници с мита, коментира в речта си и френският президент Еманюел Макрон.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Що се отнася до сигурността на Арктическия регион, Европа е напълно ангажирана. И ние споделяме целите на Съединените щати в това отношение. Например, Финландия – една от най-новите членове на НАТО – продава първите си ледоразбивачи на Съединените щати. Това показва, че нашите северни членове на НАТО разполагат със сили, готови за Арктика, в момента. И преди всичко, арктическата сигурност може да бъде постигната само заедно. Ето защо предложените допълнителни мита са грешка, особено между дългогодишни съюзници. ЕС и САЩ се споразумяха за търговска сделка миналия юли. И в политиката, както и в бизнеса – сделката си е сделка. И когато приятели си стискат ръцете, това трябва да означава нещо.“

Еманюел Макрон, президент на Франция: „ Ясно е, че сме достигнали времена на нестабилност - от гледна точка на сигурността и от гледна точка на икономиката. Вижте ситуацията, в която се намираме! Повече насилие, продължаваща война, удари срещу демокрацията. Изправени сме пред конкуренцията на Съединените щати и на Китай. Европа няма достатъчно частни инвестиции. Отговорът е повече сътрудничество и изграждане на повече икономически суверенитет за европейците. Европа може да е бавна, но е предсказуема и има върховенството на закона, което е предимство."



#Доналд Тръмп #Урсула фон дер Лайен # Еманюел Макрон

