Любо Ганев: Всички копнеем за добри резултати в Милано/Кортина

Олимпийското аташе на България за Зимните игри в Милано/Кортина 2026 Любомир Ганев е убеден, че българските спортисти могат да се представят силно на Олимпиадата от 6 до 22 февруари.

„Заминаваме с най-силната делегация, която сме имали на Зимна Олимпиада. Постарахме се да осигурим всичко необходимо – организационно и като екипировка. Надявам се спортистите да дадат всичко от себе си и да ни зарадват. Всички българи копнеем за добри резултати, а тази делегация ни дава надежда и увереност, че те ще го направят“, заяви Ганев.

„Ние, които сме там, ще се погрижим за всички нужди на делегацията и ще я подкрепяме максимално. Да пожелаем успех на всички“, добави той.

Днес изпълкомът на БОК утвърди официално българската олимпийска делегация за Игрите.

Репортаж от заседанието на БОК ще откриете във видеото.