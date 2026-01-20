БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

БОК прие бюджета си за 2026 година

Българските спортисти ще продължат да получават стипендиите си от МОК.

БОК, Весела Лечева
Снимка: БТА
Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет прие програмата и бюджета на централата за 2026 година на днешното си заседание. На него стана ясно, че българските спортисти ще продължат да получават стипендиите си от МОК.

„Приехме бюджет, а сега започваме да търсим парите. Около 1,5 милиона евро е рамката, малко по-малко от миналата година. Тепърва ще видим как ще се получат нещата, тъй като от министерството на спорта няма как да ни бъдат отпуснати средства“, обясни членът на Изпълкома и председател на БФ по волейбол Любомир Ганев.

Причината за обърканата ситуация са делата срещу легитимността на решенията на Общото събрание на БОК, което на 19 март миналата година избра Весела Лечева за председател на организацията във вота срещу Стефка Костадинова.

„Бюджетът е въпрос с повишена трудност. Представляваме организация с голям обществен интерес и сме отговорни пред нашите членове. Всяка организация трябва в края на годината и в началото на новия сезон да приеме бюджет и програма за нейната работа. Ние направихме това, защото сме отговорни пред цялото олимпийско движение, пред нашите колеги-спортисти, председатели на федерации. Много беше трудно. Не знам как се прави в тази ситуация. Трудно е да се процедира, тъй като комуникацията със старото ръководство е все още изключително трудна. Не искам да занимавам никого с тези теми преди заминаването на нашата олимпийска делегация. Искам да си говорим за това, след като приключат Игрите (в Милано-Кортина), защото искам да бъдем позитивни, да пожелаем успех. Вече сме изморени от всички проблеми, които ни съпътстват през цялата година. Запознахме Изпълнителното бюро с работата на новото ръководство през изминалата година, с всички събития, които успяхме да реализираме, въпреки тази ситуация. Не ни беше никак лесно, но се опитахме да се справим по най-добрия начин. Ситуацията е изключително неприятна, но след Олимпиадата ще говорим“, коментира Весела Лечева.

„За първи път съм в такава ситуация, в която сме с вързани ръце, като се прави бюджет, без да имаме каквато и да било информация за разходи по отношение на администрацията. Нямам представен бюджет за миналата година. Това, което сме направили като програма и сме го обвързали с бюджета, е основното, което би трябвало да изпълни олимпийският комитет. Това е програма минимум. Не е сериозно БОК да няма приета програма и бюджет. Няма постъпило искане за бюджет пред ММС. Много трудно можем да реагираме. Сигурно ще правим и актуализация в средата на годината в зависимост от ситуацията в БОК. Това показва абсурдността на олимпийското движение и БОК в момента“, допълни тя.

„До тази ситуация се стигна не заради делата, а поради това, че никой не се съобрази с решенията и определенията на МОК. Те бяха в две посоки – преходен период на управление, съвместен, доброволен и добронамерен подход към олимпийския комитет. Няколко пъти апелирах към старото ръководство – с двоен подпис, преходен период на управление, докато текат делата, за да не изпадаме в тази ситуация. Никой от нашите аргументи не беше чут през тази година. Предстои да правим бюджет и пред МОК по програма олимпийска солидарност, а средствата по нея са пренасочени към БОК. Трябва да планираме някакви средства, макар че те няма как да дойдат в олимпийския ни комитет“, каза още тя.

Добрата новина за българските спортисти е, че те ще продължат да получават стипендиите си от МОК.

„МОК прави изключение и продължава финансирането на нашите спортисти със стипендии. Наложи се да бъдат открити лични сметки на състезателите ни, тъй като средствата не могат да бъдат превеждани към националния олимпийски комитет заради създалата се ситуация, което затрудни и федерации, и семейства, и деца, някои от които са непълнолетни. Никой не е доволен, никой не е щастлив от този развой. С максимални усилия при минимални възможности гледаме да работим. Почти 80 процента плащаме със собствени средства за покриване на разходите. По отношение на олимпийската ни делегация МОК ни подпомага, но към този момент няма как да бъдат получени средствата. Всичко е чрез средства от ММС – пътуване, хотели. Настаняването на олимпийската делегация в олимпийските села е обезпечено от домакините“, обясни Лечева.

Репортаж от заседанието ще откриете във видеото.

