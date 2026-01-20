Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано/Кортина

Изпълнителното бюро на БОК гласува делегацията на България за XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Тя е от 51 члена, като в нея има 20 спортисти.

Пълен списък на делегацията:

Весела Лечева – председател на БОК

Данаил Димов – генерален секретар на БОК

Володя Златев – шеф на мисия

Любомир Ганев – олимпийско аташе

Камелия Игнатова – БОК

Християн Янков – БОК

Миляна Велева – пресаташе

БИАТЛОН

1. Владимир Илиев – състезател

2. Антон Синапов – състезател

3. Благой Тодев - състезател

4. Константин Василев - състезател

5. Милена Тодорова - състезател

6. Мария Здравкова - състезател

7. Лора Христова – състезател

8. Валентина Димитрова - състезател

9. Борислав Панков – водач на отбора

10. Роберт Кабуков – треньор

11. Волфганг Пихлер – треньор

12. Игор Горобец – лекар

13. Теодор Русев – кинезитерапевт

14. Милен Димитров – ваксмайстор

15. Фаусто Бормети – ваксмайстор

16. Федерико Майори – ваксмайстор

17. Роберто Гарсия – ваксмайстор



СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

18. Алберт Попов - състезател

19. Калин Златков - състезател

20. Ивайло Борисов - старши треньор

21. Велимир Машкаров - кинезитерапевт

22. Ангел Пумпалов – ваксмайстор

23. Атанас Ангелов – треньор

24. Анина Цюрбриген- състезател

25. Мария Киркова – треньор



СНОУБОРД

26. Радослав Янков - състезател

27. Тервел Замфиров - състезател

28. Александър Кръшняк - състезател

29. Малена Замфирова – състезател

30. Георги Атанасов - старши треньор

31. Анатолий Замфиров – треньор

32. Мирослав Пандуров - сервиз/ваксмайстор

33. Галин Рангелов – кинезитерапевт

34. Илиян Караджинов – треньор

СКИ СКОК

35. Владимир Зографски – състезател

36. Грегор Собчик - старши треньор

37. Андрей Запоточни – треньор

38. Лукаш Гебала - физиотерапевт



СКИ БЯГАНЕ

39. Марио Матиканов – състезател

40. Даниел Пешков – състезател

41. Калина Недялкова- състезател

42. Костадин Митков– треньор

43. Андрей Гридин – треньор



ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

44. Алексанра Фейгин – състезател

45. Андрей Лутай – треньор

46. Ина Лутай – треньор