Изпълнителното бюро на БОК гласува състава на делегацията за Милано/Кортина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Вижте пълния списък.

Весела Лечева Зимно олимпийски игри
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Изпълнителното бюро на БОК гласува делегацията на България за XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Тя е от 51 члена, като в нея има 20 спортисти.

Пълен списък на делегацията:

Весела Лечева – председател на БОК
Данаил Димов – генерален секретар на БОК
Володя Златев – шеф на мисия
Любомир Ганев – олимпийско аташе
Камелия Игнатова – БОК
Християн Янков – БОК
Миляна Велева – пресаташе

БИАТЛОН
1. Владимир Илиев – състезател
2. Антон Синапов – състезател
3. Благой Тодев - състезател
4. Константин Василев - състезател
5. Милена Тодорова - състезател
6. Мария Здравкова - състезател
7. Лора Христова – състезател
8. Валентина Димитрова - състезател 
9. Борислав Панков – водач на отбора  
10. Роберт Кабуков – треньор  
11. Волфганг Пихлер – треньор  
12. Игор Горобец – лекар  
13. Теодор Русев – кинезитерапевт  
14. Милен Димитров – ваксмайстор  
15. Фаусто Бормети – ваксмайстор  
16. Федерико Майори – ваксмайстор  
17. Роберто Гарсия – ваксмайстор

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
18. Алберт Попов - състезател
19. Калин Златков - състезател
20. Ивайло Борисов - старши треньор
21. Велимир Машкаров - кинезитерапевт
22. Ангел Пумпалов – ваксмайстор
23. Атанас Ангелов – треньор
24. Анина Цюрбриген- състезател
25. Мария Киркова – треньор

СНОУБОРД
26. Радослав Янков - състезател
27. Тервел Замфиров - състезател
28. Александър Кръшняк - състезател
29. Малена Замфирова – състезател
30. Георги Атанасов - старши треньор
31. Анатолий Замфиров – треньор
32. Мирослав Пандуров - сервиз/ваксмайстор
33. Галин Рангелов – кинезитерапевт
34. Илиян Караджинов – треньор

СКИ СКОК
35. Владимир Зографски – състезател
36. Грегор Собчик - старши треньор
37. Андрей Запоточни – треньор
38. Лукаш Гебала - физиотерапевт

СКИ БЯГАНЕ
39. Марио Матиканов – състезател
40. Даниел Пешков – състезател
41. Калина Недялкова- състезател
42. Костадин Митков– треньор
43. Андрей Гридин – треньор

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ
44. Алексанра Фейгин – състезател
45. Андрей Лутай – треньор
46. Ина Лутай – треньор

Свързани статии:

В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ
Вижте програмата с всички спортове в ефира на БНТ 1 и БНТ 3.
Чете се за: 23:32 мин.
Весела Лечева: България за първи път ще има толкова силен отбор на Зимните олимпийски игри
Весела Лечева: България за първи път ще има толкова силен отбор на Зимните олимпийски игри
"Няма как да подценявам участието на нито един от тези 20...
Чете се за: 05:30 мин.
#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

