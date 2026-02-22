МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията

Международният олимпийски комитет заяви, че Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина са надминали очакванията, въпреки множеството препятствия в подготовката на най-голямото спортно събитие в света.

Форумът, който започна на 6 февруари с церемония по откриването на стадион „Сан Сиро“ в Милано, беше под сериозен натиск заради кратки срокове, забавяния в строителството и логистичните предизвикателства, свързани с разпръснатите обекти в Северна Италия. С наближаването на церемонията по закриването във Верона обаче домакините и МОК отчетоха успешно провеждане на Игрите.

"Зимните игри бяха фантастични. Това не би могло да се случи без невероятна екипна работа и ние я имахме на всяка стъпка от пътя“, заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри по време на сесията на олимпийския орган. Тя допълни, че преживяното през последните две седмици е било „невероятно“, като това са първите ѝ Игри начело на организацията след избирането ѝ миналата година.

Само седмици преди старта организаторите се надпреварваха да довършат ключови обекти като залата за хокей на лед „Санта Джулия“ и новия улей в Кортина д’Ампецо – проект, предизвикал сериозни дебати заради разходите и кратките срокове.

В крайна сметка Игрите преминаха без сериозна криза, а зимните условия осигуриха впечатляващи снежни пейзажи. Първоначалните транспортни затруднения между Милано и планинските съоръжения в Доломитите бързо отшумяха, като повечето фенове избраха да останат в един от двата основни клъстера.

Европейската часова зона допринесе за по-висока телевизионна аудитория в Европа и Северна Америка спрямо предишните две зимни издания в Азия. Допълнителен тласък на интереса даде и силното представяне на домакините – Италия спечели 30 медала, от които 10 златни, и се нареди сред първите пет в класирането по отличия.