БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Швеция победи Швейцария на финала на турнира по кърлинг за жени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Скандинавките спечелиха четвъртата си олимпийска титла.

Швеция кърлинг жени
Снимка: БТА
Слушай новината

Швеция и капитанът Ана Хаселборг победиха с 6:5 Швейцария и спечелиха титлата на турнира по кърлинг за жени на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, завръщайки се на върха след осемгодишно отсъствие. Хаселборг, на 36, изведе отбора до титлата и в Пьончан 2018, когато шведките надвиха Република Корея на финала.

Швеция е най-титулуваният отбор в историята на женския кърлинг със своите четири титли, един сребърен и два бронзови медала. Канада и Великобритания имат по две златни отличия, а Швейцария завършва за трети път на второто място.

Швейцария изравни резултата 5:5 в деветия енд и всичко трябваше да се реши в десетия, в който Швеция бе с предимството на последния камък. Алина Пец и нейните съотборнички пласираха два камъка в кръговете до средата на частта, но вторият капитан на шведките Агнес Нохенауер направи впечатляващ силен изстрел и изби всички червени от зоната за точки.

По-късно третият капитан Сара Макманъс изчисти два швейцарски гарда и скипът Хаселборг довърши с лекота започнатото, печелейки финалната точка с последния камък в Милано-Кортина 2026. Така Ана Хаселборг, Сара Макманъс, Агнес Нохенауер и София Шербек стъпиха на олимпийския връх, а Алина Пец, Силвана Тиринцони, Карол Ховалд и Селина Вичонке останаха със сребърни отличия.

В събота канадките Рейчъл Хоман, Трейси Флюри, Ема Мискю и Сара Уилкс заеха третото място с победа над САЩ с 10:7.

Свързани статии:

Канада се пребори за бронзовите медали в турнира по кърлинг за жени
Канада се пребори за бронзовите медали в турнира по кърлинг за жени
По-късно тази вечер мъжкият тим на Канада ще спори за олимпийската...
Чете се за: 01:20 мин.
#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
2
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
4
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
5
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
6
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Зимни

МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията
МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията
Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК
Чете се за: 02:40 мин.
Продадени са 1,3 милиона билета за Олимпийските игри в Милано/Кортина Продадени са 1,3 милиона билета за Олимпийските игри в Милано/Кортина
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте финала в хокейния турнир при мъжете по БНТ 1 Гледайте финала в хокейния турнир при мъжете по БНТ 1
Чете се за: 00:37 мин.
Германия стигна до двойна победа в олимпийската надпревара по бобслей за четворки Германия стигна до двойна победа в олимпийската надпревара по бобслей за четворки
Чете се за: 01:47 мин.
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите "Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ) 16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати кораб-болница в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ