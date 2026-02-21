Канада се пребори за бронзовите медали в турнира по кърлинг за жени

Канада отново се качи на олимпийския подиум в женския кърлинг след 12-годишна пауза, след като победи САЩ с 10:7 в мача за бронза на Зимни олимпийски игри 2026. За последно канадките триумфираха със златото в Сочи 2014.

Тимът, воден от скипа Рейчъл Хоман, добави олимпийски медал към богатата ѝ визитка, включваща три световни титли. В началото на малкия финал двата състава си разменяха по точка в пет поредни енда, но решаващият момент дойде в шестия. С последния си камък Хоман изчисти единствения американски в кръговете и остави три канадски за аванс от 5:3.

Американките, предвождани от Табита Питърсън, изравниха с два камъка в следващия енд, но канадките отговориха мигновено с нови три точки за 8:5. До края „кленовите листа“ удържаха преднината си и затвориха срещата при 10:7.

По-късно тази вечер мъжкият тим на Канада ще спори за олимпийската титла срещу Великобритания, а в неделя Швейцария и Швеция ще определят шампионките при дамите.