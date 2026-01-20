БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Володя Златев: Имам чувството, че тази Олимпиада ще ни донесе много радост

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Той обясни и предизвикателствата при организацията на делегацията.

Володя Златев
Снимка: БТА
Слушай новината

Шефът на българската олимпийска мисия за Зимните игри в Милано/Кортина 2026 Володя Златев изрази увереност в успеха на родните спортисти.

„В отбора има изключително настроение. Млади, интелигентни и добре подготвени състезатели. Имам чувството, че тази Олимпиада ще ни донесе много радост. Дай Боже да са здрави и да реализират спортните си цели. Разбира се, късметът е необходим, но сме амбицирани да постигнем много добри резултати“, заяви Златев.

Той обясни и предизвикателствата при организацията на делегацията.

„Основната ни база е в Антерселва, на пет часа път от Милано, където е откриването. Последните девет месеца работихме неуморно, за да обезпечим участието на нашите състезатели. Въпреки ограниченията, с малкия ни екип стигнахме до положителен завършек, чиято еманация беше вчерашният прием при посланика на Италия в България“, добави Златев.

Репортаж от заседанието на БОК ще откриете във видеото.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Володя Златев

