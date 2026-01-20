БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Спортната гимнастика във Варна е с над 140-годишна история.

гимнастически клуб варна иска изграждане професионална площадка стрийт фитнес
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Гимнастическият клуб Интерком Груп Черноморски юнак искат професионална площадка за стрийт фитнес и предлагат площадката в парк-паметника "Почивка" да се превърне в такава.

Председателят и главен треньор в клуба Тодор Тодоров уверява, че отборът предлага максимални условия за развитие.

"Преди няколко години Световната федерация по гимнастика прие стрийт уъркаут като дисциплина в гимнастиката. Оттогава създадохме максимални условия за развитието на състезателите", сподели той в интервю за предаването "България в 60 минути".

Спортната гимнастика във Варна е с над 140-годишна история. Градът е от основните центрове за развитието на този спорт у нас. Първите гимнастически групи са създадени през далечната 1883 година, а преди 128 години е създадено и първото гимнастическо дружество "Черноморски юнак". По исторически данни то е първото във Варна и България. Негов наследник е спортният клуб Интерком Груп Черноморски юнак, който през годините имал водеща роля в развитието на гимнастиката у нас.

Първият републикански шампион на клуба е Димка Христова. Първият медал от световно първенство за България носи Андрей Керанов. Йордан Иовчев, който е почетен гражданин на Варна, също е бил състезател на клуба. През 2003 е обявен и за №1 в света. През всичките години на съществуването си клубът е разчитал предимно на свои кадри, залите винаги са били пълни с гимнастици, имат представители във всички възрастови групи, а през последните две десетилетия те са и водещи в страната с най-много медали от републиканските първенства и Купата на България.

"Площадките във Варна са добри за масов, но не за състезателен спорт. Като се направи такава площадка, и във Варна ще се правят състезания от кръговете на националния шампионат по стрийт уъркаунт. Искаме да разширим площадката. Там хората вече се събира да тренират. Смятаме, че една такава площадка ще разшири масовия спорт. Имаме безплатен паркинг. Това е важно за състезания със социални прояви. Наистина ни не хрумва по-добра локация от тази", допълни треньорът Симеон Михайлов.

Стоян Павлов е на 25 години, тренира калистеника шеста година и се състезава от две години.

Интревюто с него, както и с другите събеседници, ще откриете във видеото.

#България в 60 минути

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
1
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
2
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
3
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
4
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
5
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
6
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 20.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 20.01.2026 г., 12:25 ч.
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела" "БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
9741
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 20.01.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 19.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 19.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 19.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 19.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 19.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 19.01.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Зима в Украйна под руски удари: Зеленски в Давос, само ако има...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
След влаковата катастрофа в Испания – съмнения за дефектна...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Наследството на модния дизайнер Валентино
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Полярно сияние в небето над Европа
Чете се за: 00:55 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ