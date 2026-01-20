Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес

Гимнастическият клуб Интерком Груп Черноморски юнак искат професионална площадка за стрийт фитнес и предлагат площадката в парк-паметника "Почивка" да се превърне в такава.

Председателят и главен треньор в клуба Тодор Тодоров уверява, че отборът предлага максимални условия за развитие.

"Преди няколко години Световната федерация по гимнастика прие стрийт уъркаут като дисциплина в гимнастиката. Оттогава създадохме максимални условия за развитието на състезателите", сподели той в интервю за предаването "България в 60 минути".

Спортната гимнастика във Варна е с над 140-годишна история. Градът е от основните центрове за развитието на този спорт у нас. Първите гимнастически групи са създадени през далечната 1883 година, а преди 128 години е създадено и първото гимнастическо дружество "Черноморски юнак". По исторически данни то е първото във Варна и България. Негов наследник е спортният клуб Интерком Груп Черноморски юнак, който през годините имал водеща роля в развитието на гимнастиката у нас.

Първият републикански шампион на клуба е Димка Христова. Първият медал от световно първенство за България носи Андрей Керанов. Йордан Иовчев, който е почетен гражданин на Варна, също е бил състезател на клуба. През 2003 е обявен и за №1 в света. През всичките години на съществуването си клубът е разчитал предимно на свои кадри, залите винаги са били пълни с гимнастици, имат представители във всички възрастови групи, а през последните две десетилетия те са и водещи в страната с най-много медали от републиканските първенства и Купата на България.

"Площадките във Варна са добри за масов, но не за състезателен спорт. Като се направи такава площадка, и във Варна ще се правят състезания от кръговете на националния шампионат по стрийт уъркаунт. Искаме да разширим площадката. Там хората вече се събира да тренират. Смятаме, че една такава площадка ще разшири масовия спорт. Имаме безплатен паркинг. Това е важно за състезания със социални прояви. Наистина ни не хрумва по-добра локация от тази", допълни треньорът Симеон Михайлов.

Стоян Павлов е на 25 години, тренира калистеника шеста година и се състезава от две години.

Интревюто с него, както и с другите събеседници, ще откриете във видеото.