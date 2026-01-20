БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев

Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Лидерът на ГЕРБ публикува видео във Фейсбук

Снимка: БТА/Архив
И лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира подадената оставка от държавния глава, но в по-различен контекст. В профила си във Фейсбук, той публикува видео, в което прочете оценката на страните от Еврогрупата за влизането на България в еврозоната. И отново изтъкна направеното до момента при управлението на ГЕРБ.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Аз с изненада чух, чe някой ще ни води в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше изказването на господин Радев. Когато фактите говорят и боговете си мълчат. Цитирам - Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото, оценката за работата ни за правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврокомисарят по икономически въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за Европейския съюз. А компромисите, които направи ГЕРБ, си заслужават, защото от това носи само ползи на България. Другите, нека сега се упражняват, нека се опитват, нека да вървят по нашия утъпкан път. Добре дошли и са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там."

#оставка на президента #оставката на президента #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #Бойко Борисов

