Весела Лечева разкри, че Петър Гергьовски може да получи квота за Зимните олимпийски игри

България може да получи 21-а квота за зимните Олимпийски игри в Милано/Кoртина. Това обяви избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Въпреки, че на стартовете в Банско не успя да се класира за Олимпийските игри, българският сноубордист Петър Гергьовски е на позиция в ранглистата, която би могла да му осигури участие на най-големия спортен форум.

"Преди него са състезатели от Китай и Япония. До няколко дни затваря системата за класиране в дисциплината сноуборд. В зависимост от решението за тези двама състезатели, какво ще бъде, ще видим и окончателното решение за българският състезател", поясни Лечева на заседанието на БОК.

Все още не е взето конкретно решение, кой ще бъде вторият знаменосец на България на церемонията по откриването на Игрите, освен Александра Фейгин, но това ще бъде представител от биатлона.

"Ще се съобразим максимално с тренировчните планове и изискванията на самите треньори. Преди самата церемония на откриването ще бъде взето това решени", добави Лечева.

Изпълнителното бюро на БОК гласува делегацията на България за Игрите в Милано/Кортина, която е съставена от общо 51 членове. Изпълкомът прие и бюджет за 2026 година, но очаквано той е обгърнат от неяснота заради случващото се в централата.

"Ако трябва да обобщим, приехме бюджет, сега почваме да търсим парите - около 1.5 млн. евро, малко-по-малко от бюджета за миналата година. Към настоящия момент от министерството няма как да ни бъдат отпуснати", допълни Любомир Ганев.

Репортаж от заседанието ще откриете във видеото.