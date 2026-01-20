БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Начало Новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Весела Лечева разкри, че Петър Гергьовски може да получи квота за Зимните олимпийски игри

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Избраната за председател на БОК посочи, че крайната ранглиста при сноубордистите ще бъде обявена идните дни.

Весела Лечева
Снимка: БТА
България може да получи 21-а квота за зимните Олимпийски игри в Милано/Кoртина. Това обяви избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева.

Въпреки, че на стартовете в Банско не успя да се класира за Олимпийските игри, българският сноубордист Петър Гергьовски е на позиция в ранглистата, която би могла да му осигури участие на най-големия спортен форум.

"Преди него са състезатели от Китай и Япония. До няколко дни затваря системата за класиране в дисциплината сноуборд. В зависимост от решението за тези двама състезатели, какво ще бъде, ще видим и окончателното решение за българският състезател", поясни Лечева на заседанието на БОК.

Все още не е взето конкретно решение, кой ще бъде вторият знаменосец на България на церемонията по откриването на Игрите, освен Александра Фейгин, но това ще бъде представител от биатлона.

"Ще се съобразим максимално с тренировчните планове и изискванията на самите треньори. Преди самата церемония на откриването ще бъде взето това решени", добави Лечева.

Изпълнителното бюро на БОК гласува делегацията на България за Игрите в Милано/Кортина, която е съставена от общо 51 членове. Изпълкомът прие и бюджет за 2026 година, но очаквано той е обгърнат от неяснота заради случващото се в централата.

"Ако трябва да обобщим, приехме бюджет, сега почваме да търсим парите - около 1.5 млн. евро, малко-по-малко от бюджета за миналата година. Към настоящия момент от министерството няма как да ни бъдат отпуснати", допълни Любомир Ганев.

Репортаж от заседанието ще откриете във видеото.

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман Оставиха в ареста задържаните за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Зима в Украйна под руски удари: Зеленски в Давос, само ако има...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
След влаковата катастрофа в Испания – съмнения за дефектна...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Наследството на модния дизайнер Валентино
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Полярно сияние в небето над Европа
Чете се за: 00:55 мин.
