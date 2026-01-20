Матурата по математика в 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Националното външно оценяване по математика за 10. клас ще съдържа и задачи от областта на природните науки. Това предвижда заповед на ресорния министър в оставка Красимир Вълчев. Документът от август миналата година предвиждаше интегрален да бъде и изпитът по математика в 7. клас, но заповедта бе спряна от Административен съд София – град миналия месец.

Изпитът ще се проведе на 19 юни и освен по математика, ще съдържа задачи по биология, химия, физика и астрономия, както и география и икономика. Форматът е тест с 18 задачи, от които 12 са с избираем или свободен отговор, проверяващи математически компетентности.

Останалите задачи са с избираем и с кратък свободен отговор. Те се решават с помощта на умения, придобити и чрез обучението по математика, но проверяват и компетентности заложени като очаквани резултати по останалите четири учебни предмета от областта на природните науки. Общото време за решаване на теста е 120 минути.