И в Бургаско обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:50 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

България ще участва във второто издание на FIFA Series в Индонезия

Чете се за: 01:10 мин.
Националният селекционер Александър Димитров наблюдава изявите на родните отбори в проверките в Анталия. Той коментира участие на футболистите ни в турнира FIFA Series 2026.

Вчера беше потвърдено, че България ще отпътува за Индонезия в края на март, където ще участва във второто издание на FIFA Series. Освен домакините, там ще бъдат още Сейнт Китс и Невис и Соломоновите острови.

България не е имала право да избира съперниците си, каза още селекционерът.

„На нас ни даде възможност да се срещнем с друг футбол, с отбори от други континенти, с друг манталитет. Индонезия е страна, която инвестира страшно много във футбола. Вече в световен мащаб няма слаби отбори, всеки иска да докаже себе си, всеки иска да покаже себе си“, заключи селекционерът.

Случаят с отказалият се от националният им вратар Светослав Вуцов е затворена страница, добави Димитров.

