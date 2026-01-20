България ще участва във второто издание на FIFA Series в Индонезия

Националният селекционер Александър Димитров наблюдава изявите на родните отбори в проверките в Анталия. Той коментира участие на футболистите ни в турнира FIFA Series 2026.

Вчера беше потвърдено, че България ще отпътува за Индонезия в края на март, където ще участва във второто издание на FIFA Series. Освен домакините, там ще бъдат още Сейнт Китс и Невис и Соломоновите острови.

България не е имала право да избира съперниците си, каза още селекционерът.

„На нас ни даде възможност да се срещнем с друг футбол, с отбори от други континенти, с друг манталитет. Индонезия е страна, която инвестира страшно много във футбола. Вече в световен мащаб няма слаби отбори, всеки иска да докаже себе си, всеки иска да покаже себе си“, заключи селекционерът.

Случаят с отказалият се от националният им вратар Светослав Вуцов е затворена страница, добави Димитров.