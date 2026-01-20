Нито едно загинало дете при катастрофа в София през 2024 и 2025 г., отчитат от "Пътна полиция"

Няма нито едно дете, загинало при катастрофа в София през 2024 и 2025 година. Това обяви на брифинг инспектор Иво Биков от "Пътна полиция" към СДВР.

Засиленото полицейско присъствие около училища и детски градини дава резултат. Целта е ясна – повече безопасност за децата и по-малко инциденти на пътя.

От МВР отчитат, че превенцията работи по-добре от глобите, но санкции все пак има. Само за последната седмица 68 пешеходци са хванати да пресичат неправилно, а 17 шофьори са санкционирани за отнето предимство на пешеходци.

Патрулите са разположени на най-рисковите места в столицата – там, където най-често се нарушават правилата. Екипите на "Пътна полиция" работят заедно с "Охранителна полиция" от деветте районни управления в София.