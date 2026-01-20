БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
6
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
15:08, 20.01.2026
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
13:13, 20.01.2026
Чете се за: 23:40 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
12:22, 20.01.2026
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
12:13, 20.01.2026 (обновена)
Чете се за: 04:27 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
11:16, 20.01.2026
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
08:55, 20.01.2026
Чете се за: 01:42 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 20.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:37, 20.01.2026
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
20:15, 20.01.2026
Протест на земеделски производители от целия ЕС в Страсбург
19:58, 20.01.2026
Една година от мандата на Тръмп: Обрати във външната политика,...
19:46, 20.01.2026
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
19:39, 20.01.2026
Зима в Украйна под руски удари: Зеленски в Давос, само ако има...
19:07, 20.01.2026
Екстремен спорт в италианските Алпи
19:07, 20.01.2026
Комо е на 6-то място в Серия А след победа срещу Лацио
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
3
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
4
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
5
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
6
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Реклама
Най-четени
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес
Спортни новини 20.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 20.01.2026
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
10:00, 20.01.2026
9798
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 20.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 20.01.2026
Спортни новини 19.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 19.01.2026
Спортни новини 19.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 19.01.2026
Реклама
Водещи новини
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
21:25, 20.01.2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
12:12, 20.01.2026 (обновена)
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
17:01, 20.01.2026
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
17:45, 20.01.2026
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
По какви правила ще гласуваме? – Правната комисия обсъжда...
18:35, 20.01.2026 (обновена)
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
20:37, 20.01.2026
Чете се за: 03:40 мин.
Европа
Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за...
18:43, 20.01.2026
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Една година от мандата на Тръмп: Обрати във външната политика,...
19:58, 20.01.2026
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ