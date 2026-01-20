Само за седмица: Три посегателства над медици във Великотърновско

Агресия срещу медици. Само за седем дни във Великотърновско са регистрирани три физически посегателства над фелдшери от спешните центрове в Горна Оряховица, Павликени и Полски Тръмбеш. След посегателствата от Съюза на лекарските асистенти поискаха спешните екипи да бъдат оборудвани с бодикамери и индивидуални паник-бутони.



Захари Зинев е фелдшер от над 40 години. В последните 13 работи във филиала на Спешна помощ в Полски Тръмбеш. В ранните часове на 18 януари се отзовал на сигнал за пострадал след сбиване в заведение. Мъжът бил с аркада на лицето. Медикът го поканил в спешния център. Докато се подготвял да обработи раната, пациентът започнал да се държи арогантно.

Захари Зинев, фелдшер във ФСМП - Полски Тръмбеш: "Чиче, пич, сега какво ще ме правиш, какво имаш, какво нямаш… И аз му казах: дръжте се малко по-културно. Ако така сте се държали в бара - значи не случайно са ви ударили. И той скочи от стола, дойде до масичката, където приготвях нещата и ми нанесе два удара в тила. След това настаних го да легне на кушетката, обработих му раната, залепих я."

31-годишният мъж е задържан за 24 часа. А фелдшерът обмисля дали да напусне.

Захари Зинев, фелдшер във ФСМП - Полски Тръмбеш: "В първия момент си казвам: аз какво правя тук, за какво съм тук. Добре де, ама като мине време, като се позамислиш си казваш: абе, все пак тези хора имат нужда и от мен."

Във филиала в Полски Тръмбеш работят общо четирима фелдшери и един лекар. Те обслужват общо 13 населени места. В системата на Спешна помощ работят около 1400 фелдшери. Повечето от тях са в предпенсионна и пенсионна възраст. Вербалната агресия е ежедневие за екипите в цялата страна, твърдят от Съюза на лекарските асистенти.

Галина Захариева, зам.-председател на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите: "Нямаме добре развита извънболнична помощ и всички тези пациенти, които извън работно време няма къде да отидат, отиват в спешна помощ и там се ражда всъщност напрежението."

За първите 9 месеца на миналата година са регистрирани 75 физически посегателства над медици. От съюза на лекарските асистенти искат спешните екипи да бъдат оборудвани индивидуални паник-бутони и бодикамери, които да включват на по-рисковите адреси.

Галина Захариева: "Когато знаят, че ги снимат и че ще има доказателство, мисля че това ще има възпиращ ефект."

От Министерството на здравеопазването казват, че въвеждането на индивидуални паник-бутони е обсъждано със служителите на спешна помощ. Част от тях се притеснявали, че може да ги задействат неволно. А използването на бодикамери е мярка, която трябва да бъде подложена на широк обществен и експертен дебат, предвид чувствителните ситуации и обработването на лични и здравни данни на пациентите, казват още от здравното министерство.