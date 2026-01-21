БНТ 3 ще излъчи решителните мачове от Европейското първенство по водна топка

БНТ 3 ще даде възможност на зрителите да проследят най-важните срещи от Европейското първенство по водна топка, което се провежда в Белград. В петък ще бъдат излъчени полуфиналните двубои, а в неделя – мачовете за медалите. Срещите ще започнат от 18:00 и от 21:30 часа.

Водната топка е отборен спорт, в който всяка секунда е важна, а играчите се борят до край за победата. Зрителите ще могат да видят най-добрите европейски отбори в решителни и оспорвани сблъсъци, които определят шампионите на континента.