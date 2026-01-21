БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще се гарантира ли честността на вота с промените в Изборния кодекс и възможно ли е да има сканиращи машини още на предсрочния парламентарен вот напролет.

Дори промените в Изборния кодекс да бъдат приети на второ четене от парламента, краткото време едва ли ще позволи обезпечаването на предсрочния вот със сканиращи машини.

Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към ЦИК: "Не мисля, че е реалистично в това кратко време, което предстои сега преди изборите да въведем каквато и да било нова технология. От закона внимателно бяха изтрите всички споменавания на машинно гласуване, така че предполагам, ще се отиде на изцяло хартиено гласуване, ако мине в зала."

Стефан Митков, софтуерният специалист, "Сиела": "Подобна бройка, каквато ни трябва на нас, не мисля, че някой може да произведе за този срок, когато са нашите евентуални избори."

Не е ясно как ще изглежда бюлетината и дали сканиращите машини ще могат да работят с интегрална.

Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към ЦИК: "Тези скенери изискват промяна на самата бюлетина, на начина, по който се попълва - вече X и V няма да е валидно, поне от тези, които аз съм виждал на пазара. Те променят изцяло концепцията на как самият гласоподавател изразява своята воля. Къде ще се сложи бюлетина. Казват, че ще дава разписка, ама какво ще има на нея. Оставам с това впчеатление, че тази машина е решено коя е, мнозинството ни я наложиха, и ние сега трябва да я приемем, да я платим."

Стефан Митков, софтуерният специалист, "Сиела": "Ние трябва да поставим някакви евентуални задачи към тези евентуални машини и да се провери всеки вид машина с колко дълга бюлетина и дали могат да работят с бюлетина, каквато е нашата. Защото иначе трябва да променим външния вид и самата хартия като качество и дебелина на сега познатите като качество и дебелина бюлетини. Ако прегънете една хартия и се опитате да я сканирате, скенерът и самата машина е вероятно да даде грешка."

Неяснота има и около гаранциите за честността на вота.

Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към ЦИК: "С въвеждането на тази нова технология те отмениха и много контроли. Маха се контролът на Агенцията по метрология, МЕУ, прехвърля се всичко на "Информационно обслужване". И входът, и изходът на един процес, в едно дружество е много лоша практика."

А въпросите как ще се гласува със сканиращите машини,какъв ще е форматът на предсрочния вот и как ще се гарантира честността му - остава в ръцете на законодателите.

#машини за гласуване

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
4
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
5
В "Референдум": 64% одобряват оставката на президента Радев
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
6
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
4
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Политика

Отново протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставката на Сарафов
Отново протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставката на Сарафов
Очакваният проект на президента Румен Радев - как може да участва в предстоящите избори Очакваният проект на президента Румен Радев - как може да участва в предстоящите избори
Чете се за: 03:40 мин.
Президентството: Поканата от Доналд Тръмп за Съвета за мир е получена на 20 януари Президентството: Поканата от Доналд Тръмп за Съвета за мир е получена на 20 януари
Чете се за: 01:52 мин.
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
Стою Стоев, ПП-ДБ: Промените в ИК водят до хартиено гласуване и отпадане на гаранции за честността на вота Стою Стоев, ПП-ДБ: Промените в ИК водят до хартиено гласуване и отпадане на гаранции за честността на вота
Чете се за: 02:50 мин.
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.

Водещи новини

Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега? Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Очакваният проект на президента Румен Радев - как може да участва в предстоящите избори Очакваният проект на президента Румен Радев - как може да участва в предстоящите избори
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ