Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?

Ще се гарантира ли честността на вота с промените в Изборния кодекс и възможно ли е да има сканиращи машини още на предсрочния парламентарен вот напролет.

Дори промените в Изборния кодекс да бъдат приети на второ четене от парламента, краткото време едва ли ще позволи обезпечаването на предсрочния вот със сканиращи машини.

Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към ЦИК: "Не мисля, че е реалистично в това кратко време, което предстои сега преди изборите да въведем каквато и да било нова технология. От закона внимателно бяха изтрите всички споменавания на машинно гласуване, така че предполагам, ще се отиде на изцяло хартиено гласуване, ако мине в зала." Стефан Митков, софтуерният специалист, "Сиела": "Подобна бройка, каквато ни трябва на нас, не мисля, че някой може да произведе за този срок, когато са нашите евентуални избори."

Не е ясно как ще изглежда бюлетината и дали сканиращите машини ще могат да работят с интегрална.

Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към ЦИК: "Тези скенери изискват промяна на самата бюлетина, на начина, по който се попълва - вече X и V няма да е валидно, поне от тези, които аз съм виждал на пазара. Те променят изцяло концепцията на как самият гласоподавател изразява своята воля. Къде ще се сложи бюлетина. Казват, че ще дава разписка, ама какво ще има на нея. Оставам с това впчеатление, че тази машина е решено коя е, мнозинството ни я наложиха, и ние сега трябва да я приемем, да я платим." Стефан Митков, софтуерният специалист, "Сиела": "Ние трябва да поставим някакви евентуални задачи към тези евентуални машини и да се провери всеки вид машина с колко дълга бюлетина и дали могат да работят с бюлетина, каквато е нашата. Защото иначе трябва да променим външния вид и самата хартия като качество и дебелина на сега познатите като качество и дебелина бюлетини. Ако прегънете една хартия и се опитате да я сканирате, скенерът и самата машина е вероятно да даде грешка."

Неяснота има и около гаранциите за честността на вота.

Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към ЦИК: "С въвеждането на тази нова технология те отмениха и много контроли. Маха се контролът на Агенцията по метрология, МЕУ, прехвърля се всичко на "Информационно обслужване". И входът, и изходът на един процес, в едно дружество е много лоша практика."

А въпросите как ще се гласува със сканиращите машини,какъв ще е форматът на предсрочния вот и как ще се гарантира честността му - остава в ръцете на законодателите.