БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скандал беляза Държавното първенство по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Борба
Запази

Финалът в категория до 72 килограма в класическия стил завърши не само със спортно разочарование, но и с физическа саморазправа.

Борба тепих
Снимка: БФ Борба
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Екшън сцени на Държавното първенство по борба в класически стил в Сливен. Състезателят на ЦСКА Иво Илиев, недоволен от съдийските решения, реагира бурно срещу председателя на срещата Елина Васева. Голямото напрежение се случи в финала на категория до 72 кг. между Димитър Георгиев от Ботев Враца и Иво Илиев от ЦСКА, спечелено Георгиев със 14:8.

Иво Илиев, недоволен от отсъжданията на съдиите в този финал, отиде и изрита председателската маса, на която бе Елина Васева. Много активна в ръкопашната схвада беше и майката на състезателя на армейския клуб. Размениха се доста грозни думи. Илиев впоследствие беше дисквалифициран и в следваща една година най-вероятно няма да има право да се състезават над територията на страната.

„Нямам коментар. Лично мнение - съдийството беше несправедливо“, каза пред БНТ Сослан Фарниев, треньор на ЦСКА.

„Не очаквах такава реакция на самия състезател. Познавам го доста години. Ретониран борец е. Тази реакция беше недопустима за неговият ранг като състезател“, каза Елина Васева.

„Това е отвратително. Тези хора трябва да нямат нищо общо с нашия спорт. И тези, които парадират - чужденците, ето вижте от къде идват скандалите. Ето такива хора ние ги караме тука. Не, не, господин Ганчев“, каза президентът на БФ Борба Станка Златева.

Шест титли спечелиха борците на ЦСКА в отделните категории.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Българските национали постигнаха победи на Държавното първенство по борба
Българските национали постигнаха победи на Държавното първенство по борба
Шамил Мамедов спечели титлата в категория до 65 килограма свободен...
Чете се за: 01:55 мин.
205 мъже и 60 жени стартират на Държавното първенство по борба в Сливен
205 мъже и 60 жени стартират на Държавното първенство по борба в Сливен
Схватките започват във вторник.
Чете се за: 00:50 мин.
#Държавно първенство по борба в Сливен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
4
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
5
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Други спортове

Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Спортни новини 21.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.01.2026 г., 20:50 ч.
Божидар Саръбоюков: Mоя мечта e да подобря националния рекорд в скока на дължина в зала Божидар Саръбоюков: Mоя мечта e да подобря националния рекорд в скока на дължина в зала
Чете се за: 02:52 мин.
БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
Чете се за: 00:27 мин.
Божидар Саръбоюков постигна личен рекорд и победа на международния турнир „Локомотив“ Божидар Саръбоюков постигна личен рекорд и победа на международния турнир „Локомотив“
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Обмяната на левове: Тонове монети в банките от началото на януари
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ