205 мъже и 60 жени стартират на Държавното първенство по борба в Сливен

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Схватките започват във вторник.

борба тепих
Снимка: Българска федерация по борба, Start-Photo.bg
205 мъже и 60 жени от 42 клуба ще стартират на Държавния личен шампионат по свободна борба в Сливен. Схватките започват във вторник, 20 януари, от 10 часа в зала "Васил Левски". Кантарът е от 8 до 8,30 часа в същата зала.

На тепиха ще излязат много от националите ни състезатели - Ивайло Тисов (57 кг), Калоян Атанасов (70), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (97), Георги Иванов и Ален Хубулов (125).

В категория до 65 кг са заявени Микяй Наим, брат му Денис Наим, както и Шамил Мамедов, който по-рано през годината получи разрешение да се състезава за България.

При жените ще стартира световната вицешампионка Юлияна Янева (68 кг).

