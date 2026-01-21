БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 21.01.2026 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
4
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
5
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Други спортове

Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Скандал беляза Държавното първенство по борба Скандал беляза Държавното първенство по борба
Чете се за: 01:57 мин.
Божидар Саръбоюков: Mоя мечта e да подобря националния рекорд в скока на дължина в зала Божидар Саръбоюков: Mоя мечта e да подобря националния рекорд в скока на дължина в зала
Чете се за: 02:52 мин.
БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
Чете се за: 00:27 мин.
Божидар Саръбоюков постигна личен рекорд и победа на международния турнир „Локомотив“ Божидар Саръбоюков постигна личен рекорд и победа на международния турнир „Локомотив“
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Обмяната на левове: Тонове монети в банките от началото на януари
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ