ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
14:09, 21.01.2026 (обновена)
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
13:35, 21.01.2026
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
13:08, 21.01.2026
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
11:31, 21.01.2026 (обновена)
Чете се за: 04:12 мин.
Начало
Други спортове
Видео
Спортни емисии
Спортни предавания
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 21.01.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
20:50, 21.01.2026
Спорт
20:37, 21.01.2026
Нови удари по енергийната система в Украйна - избледняват ли...
20:23, 21.01.2026
Скандал беляза Държавното първенство по борба
20:22, 21.01.2026
Отново протест на "Правосъдие за всеки" с искане за...
20:04, 21.01.2026
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
19:57, 21.01.2026
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
19:04, 21.01.2026
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
18:55, 21.01.2026
БНТ 3 ще излъчи решителните мачове от Европейското първенство по...
Още от: Други спортове
Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Скандал беляза Държавното първенство по борба
20:23, 21.01.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Божидар Саръбоюков: Mоя мечта e да подобря националния рекорд в скока на дължина в зала
17:33, 21.01.2026
Чете се за: 02:52 мин.
БНТ 3 ще излъчи решителните срещи от европейското първенство по водна топка в Белград
17:00, 21.01.2026
Чете се за: 00:27 мин.
Божидар Саръбоюков постигна личен рекорд и победа на международния турнир „Локомотив“
16:38, 21.01.2026
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1
16:10, 21.01.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Водещи новини
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
20:04, 21.01.2026
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
19:04, 21.01.2026 (обновена)
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
19:57, 21.01.2026
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
16:27, 21.01.2026 (обновена)
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
14:04, 21.01.2026 (обновена)
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
18:04, 21.01.2026
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Обмяната на левове: Тонове монети в банките от началото на януари
21:12, 21.01.2026
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
17:39, 21.01.2026
Чете се за: 03:32 мин.
По света
