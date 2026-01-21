Ще има валежи от дъжд, но ще отслабват и спират

През нощта на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. След полунощ в източната половина от страната ще вали предимно дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи, ще има условия за поледици.

Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Ще духа слаб да умерен вятър от юг-югоизток, а следобяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1 и 6 градуса, малко по-високи в югозападните райони.

Над Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър.

В планините утре ще бъде ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област и в района на Централен Балкан. Вятърът ще е умерен от югозапад.

Утре на места на Балканите ще има валежи, предимно от дъжд. От юг-югоизток ще се пренася топъл въздух и по високите полета и в северните райони ще има условия за поледици. Дъжд ще вали утре и на Британските острови, във Франция и Западното Средиземноморие, а без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в Централна Европа.

У нас през следващите дни вятърът в много райони ще стихва и в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Не са изключени и изолирани слаби валежи. В неделя и понеделник в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове, ще духа временно силен южен вятър. Там и температурите значително ще се повишат и в понеделник дневните ще достигат и надхвърлят 15 градуса. Ще има обаче и валежи от дъжд - на повече места и повече по количество в Южна България и западните райони.