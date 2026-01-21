БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще има валежи от дъжд, но ще отслабват и спират

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. След полунощ в източната половина от страната ще вали предимно дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи, ще има условия за поледици.

Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Ще духа слаб да умерен вятър от юг-югоизток, а следобяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1 и 6 градуса, малко по-високи в югозападните райони.

Над Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър.

В планините утре ще бъде ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област и в района на Централен Балкан. Вятърът ще е умерен от югозапад.

Утре на места на Балканите ще има валежи, предимно от дъжд. От юг-югоизток ще се пренася топъл въздух и по високите полета и в северните райони ще има условия за поледици. Дъжд ще вали утре и на Британските острови, във Франция и Западното Средиземноморие, а без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде в Централна Европа.

У нас през следващите дни вятърът в много райони ще стихва и в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Не са изключени и изолирани слаби валежи. В неделя и понеделник в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове, ще духа временно силен южен вятър. Там и температурите значително ще се повишат и в понеделник дневните ще достигат и надхвърлят 15 градуса. Ще има обаче и валежи от дъжд - на повече места и повече по количество в Южна България и западните райони.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
4
Тръмп 1 година на поста: Без мен вече нямаше да има НАТО
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
5
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Времето

Валежи от дъжд и сняг и опасност от поледици
Валежи от дъжд и сняг и опасност от поледици
Сняг, дъжд и поледици в сряда Сняг, дъжд и поледици в сряда
Чете се за: 03:00 мин.
Затопляне и валежи от дъжд и сняг през следващите дни Затопляне и валежи от дъжд и сняг през следващите дни
Чете се за: 02:57 мин.
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
6376
Чете се за: 01:55 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
5967
Чете се за: 01:42 мин.
Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Обмяната на левове: Тонове монети в банките от началото на януари
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ