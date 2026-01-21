Семен Новиков: Липсват ми големите турнири

Олимпийският шампион по борба Семен Новиков коментира представянето си на Държавното първенство в Сливен. За Новиков това беше първи сериозен турнир от месеци насам, а борецът успя да се справи с конкуренцията.

„Може би просто Държавното не е на толкова голямо ниво. Мисля, че международните състезания показват кой в каква форма е. Тези големи турнир ми липсват. Свикнах. Поне миналата година участвах на европейско първенство. Надявам се и тази година да участвам. Ще бъда готов да спечеля европейска титла. Аз не общувам, за момента тренирам, диалог има с ръководството на моя спортен клуб ЦСКА. Тренирам здраво, пазя себе си и се готвя за състезания. Моята форма не е перфектна, това е нормално. Донякъде се борех не срещу противниците ми, а срещу себе си, защото имам малка контузия“, коментира Новиков.