Семен Новиков: Липсват ми големите турнири

Спорт
Олимпийският шампион по борба е готов за нови подвизи.

Семен Новиков
Олимпийският шампион по борба Семен Новиков коментира представянето си на Държавното първенство в Сливен. За Новиков това беше първи сериозен турнир от месеци насам, а борецът успя да се справи с конкуренцията.

„Може би просто Държавното не е на толкова голямо ниво. Мисля, че международните състезания показват кой в каква форма е. Тези големи турнир ми липсват. Свикнах. Поне миналата година участвах на европейско първенство. Надявам се и тази година да участвам. Ще бъда готов да спечеля европейска титла. Аз не общувам, за момента тренирам, диалог има с ръководството на моя спортен клуб ЦСКА. Тренирам здраво, пазя себе си и се готвя за състезания. Моята форма не е перфектна, това е нормално. Донякъде се борех не срещу противниците ми, а срещу себе си, защото имам малка контузия“, коментира Новиков.

Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала
Тя стана жертва на агресията на бореца Иво Илиев.
Чете се за: 02:40 мин.
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Финалът в категория до 72 килограма в класическия стил завърши не...
Чете се за: 01:57 мин.
#Семен Новиков #Държавно първенство по борба в Сливен

