Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ

Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Предлагат се по-високи глоби и спиране на дейност за злоупотребите с райски газ

Депутатите от парламентарнaта здравна комисия ще обсъдят на първо четене промени в Закона за здравето. Един от законопроектите предвижда по-строги правила за продажба и употреба на райски газ.

Измененията включват: ограничаване на достъпа до райски газ, особено за непълнолетни лица. По-високи административни наказания при нарушения, както и временно или окончателно спиране на дейността на обекти, които търгуват с райски газ, нарушавайки системно законодателството.

Друга промяна в законодателството предвижда създаване на контролен механизъм за разпознаване на фалшивите ТЕЛК решения.

#ограничения #Закон за здравето #райски газ

