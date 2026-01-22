Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ

Депутатите от парламентарнaта здравна комисия ще обсъдят на първо четене промени в Закона за здравето. Един от законопроектите предвижда по-строги правила за продажба и употреба на райски газ.



Измененията включват: ограничаване на достъпа до райски газ, особено за непълнолетни лица. По-високи административни наказания при нарушения, както и временно или окончателно спиране на дейността на обекти, които търгуват с райски газ, нарушавайки системно законодателството.

Друга промяна в законодателството предвижда създаване на контролен механизъм за разпознаване на фалшивите ТЕЛК решения.