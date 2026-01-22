Надежда за мир в Украйна

По-близо ли е мирът в Украйна? - в Давос ще разговарят президентите на САЩ и Украйна – Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

В Москва, по покана на руската страна, ще бъде американският специален пратеник Стив Уиткоф. По време на дискусия на форума в Давос, той заяви, че между Украйна и Русия остава само един нерешен въпрос, и че е оптимист за мирните преговори.

От Кремъл обаче отказаха да коментират изказването му и добавиха, че "високо ценят" американските усилия в мирните преговори. В Киев продължават да страдат от липсата на електричество в студа след масивни руски удари.