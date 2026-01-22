БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Надежда за мир в Украйна

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Зеленски и Тръмп в Давос, Уиткоф и Путин в Москва

Надежда за мир в Украйна
Снимка: БТА
Слушай новината

По-близо ли е мирът в Украйна? - в Давос ще разговарят президентите на САЩ и Украйна – Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

В Москва, по покана на руската страна, ще бъде американският специален пратеник Стив Уиткоф. По време на дискусия на форума в Давос, той заяви, че между Украйна и Русия остава само един нерешен въпрос, и че е оптимист за мирните преговори.

От Кремъл обаче отказаха да коментират изказването му и добавиха, че "високо ценят" американските усилия в мирните преговори. В Киев продължават да страдат от липсата на електричество в студа след масивни руски удари.

#преговори за мир в Украйна #мир в Украйна #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
2
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
3
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
4
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
5
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
6
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: САЩ и Канада

Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия
Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп? Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп?
Чете се за: 01:12 мин.
След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно споразумение" за Гренландия
Чете се за: 01:07 мин.
Тръмп няма да налага мита заради Гренландия Тръмп няма да налага мита заради Гренландия
Чете се за: 00:37 мин.
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
95401
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието на парламента
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем! Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Обявяват номинациите за наградите "Оскар"
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ