Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум

Промените в Изборния кодекс – в окото на бурята! След разгорещени дебати точката за окончателното им разглеждане в зала влезе в програмата на парламента, последвана от процедурни хватки и проверка на кворума. Резултатът – депутатите работиха едва 40 минути преди да излязат в близо двучасова почивка.

При последната проверка на кворума се регистрираха само 116 народни представители и така заседанието за днес беше прекратено и изборните правила няма да се гледат на второ четене поне днес в пленарна зала. Всъщност управляващите не успяха да си осигурят кворума, тъй като опозицията престана да се регистрира в пленарната зала и така от ГЕРБ-СДС имаше отсъстващи петима народни представители, от "ДПС - Ново начало" не се регистрираха двама. Всички депутати от "Има такъв народ" се регистрираха, но това не направиха народните представители от "БСП - Обединена левица", като от тях 11 решиха да не се регистрират.

Именно от "БСП - Обединена левица" настояваха да се отложи влизането в сила на т. нар. сканиращи машини и те да може да се използват на избори в България след 1 януари 2027 година. На противоположното мнение са техните партньори в досегашното управление от "Има такъв народ", които смятат, че още на следващите избори можем да гласуваме с хартиени бюлетини, които след това да се отчитат от тези сканиращи машини, като дори са вписали в законопроекта, и че Министерският съвет е длъжен да осигури тези машини в едномесечен срок. От своя страна, опозицията е на мнение, че всичко това се прави, за да може да няма машинно гласуване със старите машини и така на следващите избори да гласуваме само с хартиени бюлетини.

Вижте прякото включване на Милена Кирова

ПП-ДБ срещу ИТН, защитниците на старите срещу привържениците на новите сканиращи машини.

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Нямате никаква легитимност да правите това в момента. Вие сте свалени от власт. Пеевски няма да накаже българските граждани. Те ще излязат, ще гласуват и ще накажат вас - всички слуги на това задкулисие."

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "В тая зала има хора, които обичат лъжата. Вече политикът господин Радев сам ги нарече шарлатани."

От ИТН припомниха, че преди година именно ПП-ДБ внесли законопроект за сканиращи машини. Вторите в парламента обясниха – чули гласа на експертите след обществено обсъждане.

Стою Стоев - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "И ние изоставихме тази идея. А вие какво искате в момента - два месеца преди избори да въвеждате нова изборна технология."

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "Бъдещата воля на служебния кабинет ще покаже дали служебния кабинет иска България да има честни избори с нови машини или не. Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "Нищо добро няма да произлезе и то сега от поставянето на ЦИК в невъзможно положение и в принуждаването на ЦИК да вземе единственото решение да се гласува отново и само и единствено на хартия."

Гласуване и включване на точката в дневния ред. Искане за прегласуване с проверка на кворума. 10-минутната почивка стана час и 35 минути.

Атанас Атанасов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "В случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час в рамките на работното време - час и половина мина, откакто е прекъснато заседанието и при това положение председателят повече не може да го възобнови."

Закачка с председателския стол и проверка на кворума. 116 регистрирани и нови 30 минути почивка.

снимки: БТА