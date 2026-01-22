С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

С плюшени зайчета замеряха сградата на Висшия съдебен съвет протестиращи, събрали се с искане за отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Според демонстрантите играчките символизират "послушанието" на Прокурорската колегия на ВСС и отказът им да извършат задълженията си по закон.

Сред организаторите бяха от инициативата "Правосъдие за всеки" и младежи от обединението на "Да, България".

Протестиращите настояха в дневния ред на днешния пленум на ВСС да бъде включена точка, касаеща Сарафов и предупредиха, че готвят и следващи демонстрации, ако исканията им не се изпълнят.

Тодор Петров: "Искането е едно - прокурорската колегия на ВСС да премахне Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор и да назначи друг, тъй като това е по закон." Анна Бoдакова: "ВСС да упражни правото си да премахне Борислав Сарафов, чиито връзки със съмнителни следователи, в момента в безизвестност, са повече от ясни. Най-малко той няма правото да упражнява функциите на главен прокурор."

Вчера протестни действия имаше и във Варна, и в Пловдив, а тук недоволните твърдят, че ако не бъдат изпълнени техните искания, ще продължат с протестите.

