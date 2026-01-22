Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства?

Да се гласува чрез сканиращи устройства предвиждат промените в Изборния кодекс, приети на второ четене в правната парламентарна комисия. Предстои текстовете да влязат в зала за окончателно гласуване, а междувременно председателят на парламентарната група на “Има такъв народ” Тошко Йорданов посочи, че има време сканиращи машини за гласуване да се вземат под наем още за тези избори.

Как функционират новите устройства и как ще гласуват избирателите, ако текстовете бъдат приети, обясни изпълнителният директор на „Села Норма“ Веслин Тодоров.

„Тази машина има същия сензорен екран и вътре горе-долу същите компоненти. Тя има две флаш памети, които са тук в един сектор отзад, може дори да се видят, където се записва резултатът от вота, по същия начин, както на сегашните машини. Има принтер, който е въпрос на методология, дали след всеки вот ще отпечатва нещо, въпреки че не е много логично“, обясни той.

По думите му сканиращото устройство отчита гласовете чрез специална хартиена бюлетина, която избирателят попълва ръчно.

„Бюлетината е това, което всъщност показва как е гласувал гласоподавателят, но със сигурност отпечатва данните при началото на вота, че няма отчетени някакви резултати в края на вота. Да калкулира резултатите, тя може да отпечата и готов протокол. Тук има обаче скенер, който е в тази зона, където е зелената светлина, който всъщност прочита данните от бюлетината.“

Тодоров уточни, че бюлетината не трябва да бъде сгъвана и трябва да бъде отпечатана на специална хартия.

„Избирателят я попълва съобразно правилата и идва към машината, не трябва да я сгъва в никакъв случай. Бюлетината може да бъде по-дълга. Може да бъде един метър дълга. В зависимост от партиите и кандидатите.“

Той уточни, че избирателите не бива да носят свои маркери.

„В никакъв случай. Това е специален маркер. Специален, без да е нещо уникално. Сигурно може да се купи от магазина. Просто разликата е, че е бързо съхнещ, за да няма риск да се зацапа сканиращото устройство и да се провали вота.“

Устройството позволява и корекция на вота, ако избирателят прецени, че е допуснал грешка.

По отношение на сигурността Тодоров заяви, че защитите са съпоставими с тези на досегашните машини.

Той коментира и дали е реалистично новите устройства да бъдат осигурени за предстоящите избори.

„От наша гледна точка ние можем да осигурим 1000, 2000, 3000, 4000 хиляди машини под наем, които да бъдат използвани за тези избори и дори да се справим вероятно с обслужването им. Със сигурност не можем да доставим 14 или 15 хиляди машини, още по-малко не можем да ги обслужим.“, каза Тодоров.

А как ще се гласува с новите устройства евентуално, обяснява във видеото Веселин Тодоров, изпълнителен директор на "Сиела-Норма"?