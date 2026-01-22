БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Запази

Преди дни Радев подаде оставка като държавен глава

румен радев депозира оставката президент конституционния съд
Слушай новината

"Готови сме, можем и ще успеем!" - това написа в профила си във Фейсбук президентът Румен Радев, който подаде оставка като държавен глава.

"Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни. През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!"

#оставката на Румен Радев #президента Румен Радев #Румен Радев

Водещи новини

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства? Новите машини за изборите - как ще се гласува със сканиращите устройства?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
НА ЖИВО: Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване НА ЖИВО: Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време Наводнение взе жертви в Атина: Издадено е предупреждение за опасно лошо време
Чете се за: 00:35 мин.
По света
След разговорите в Давос: Тръмп обяви "вечно...
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Войната в Украйна: Разговори Тръмп - Зеленски и Путин - Уиткоф
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съветът за мир за Газа - колко държави ще приемат поканата на Тръмп?
Чете се за: 01:07 мин.
САЩ и Канада
Грипна епидемия в Бургас от днес, учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ