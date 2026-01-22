Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе (СНИМКИ)

Поледица затруднява движението в Русе. Падналият дъжд превърна настилките в лед и създава опасност както за автомобилите, така и за пешеходците.

Главните улици са опесъчавани и по тях движението е сравнително нормално, като все пак трябва да се кара внимателно. Пешеходците са принудени да вървят по платното, тъй като тротоарите са заледени и има риск от подхлъзване и травми. Някои от по-възрастните тази сутрин бяха обули терлици върху обувките си, за да не се пързалят. Служителите по чистотата имат за задача да хвърлят ръчно препарати по тротоарите.

3 литра на квадратен метър е количеството паднал леден дъжд. По данни на Хидрометеорологичната станция леденият дъжд е започнал около 3:00 часа тази сутрин при температура на въздуха минус 4 градуса. Специфичното на този дъжд е, че при падането на земята той образува поледица. Измерената температура на въздуха към 8:00 часа тази сутрин е минус 1,8 градуса.

Основните пътища от републиканската пътна мрежа са проходими и обработени срещу леда, като са работили 21 машини. Хората от малките населени места споделят, че е трудно, докато излязат на главния път. Очаква се по-късно през деня институциите да дадат информация какви мерки се вземат срещу заледяването.