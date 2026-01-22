На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир

На церемония в Давос, където се провежда Световният икономически форум, беше подписана Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир. Домакин на церемонията е американският президент Доналд Тръмп. Единствените представители на ЕС са българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският Виктор Орбан. Участието на България беше подписано от Желязков.

От Вашингтон са изпратили покани до десетки световни лидери да се присъединят към Съвета за мир, който се очаква да отговаря както за Газа, така и за други конфликти. Най-големите държави членки на ЕС – Германия и Франция не присъстват на церемонията. Унгария е единствената от блока, която подкрепи безрезервно инициативата.

Великобритания реагира с резерви заради отправената покана за членство и на Владимир Путин. Участие са заявили Саудитска Арабия, Египет, Турция, Йордания, Пакистан и Катар. Критици на идеята смятат, че Съветът за мир би обезсмислил функциите на ООН. В Изпълнителния борд на Съвета са американският държавен секретар Макро Рубио, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, бившият британски премиер Тони Блеър. Член на борда е и българският дипломат Николай Младенов, който е назначен за Върховен представител за Газа.