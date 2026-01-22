БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова спечелиха призовете за атлет и атлетка на 2025 г. на списание "Атлетика"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
Запази

На церемонията бяха отличени още партньори на българската лека атлетика, хора и институции, допринесли за успехите през последната година.

атлетика
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова бяха отличени за атлет и атлетка на 2025 година. Събитието се организира от Българската федерация по лека атлетика и списание "Атлетика".

Саръбоюков и Миткова получиха призовете си на специална церемония в София от президента на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов и избраната за президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

На церемонията освен най-добрите български атлети и техните треньори, бяха отличени още партньори на българската лека атлетика, хора и институции, допринесли за успехите през последната година.

Събитието беше уважено още и от заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев и професор Апостол Славчев от Националната спортна академия "Васил Левски".

На церемонията бяха отличени и представители на медиите. Специално признание за работата си получи колегата ни от Дирекция "Спорт" Евгени Николов.

"Целите са ми най-високите. Да постигна отново призови места на големите първенства, които следат зимата и лятото, световното първенство в зала и европейското", коментира Саръбоюков.

"Тази година, първо да започнем от зимния сезон, предстои световно първенство в зала, което е главната цел и към което съм фокусирана в момента. Като резултат си поставям лични резултати, да скоча над това, което съм скочила досега. И се надявам, че тези резултати ще ме доведат и до желаните от мен позиции на големите първенства", заяви Пламена Миткова.

Весела Лечева заяви по повод специални плакет, който получи, че за нея наградата е чест.

"Наистина за мен е изключителна чест да получа този подарък, този жест на внимание. Леката атлетика наистина е спорт, който обединява всички спортове, който обединява милиони зрители пред екраните. Спорт, който ни е носил много гордост, много чест, много сълзи от радост. Помним имената на десетките ваши спортисти, спечелили олимпийски отличия, олимпийски титли. Тази церемония има за цел да оцени най-добрите през изминалата 2025 година", коментира Лечева.

"Вие минахме през едни трудни времена, турбулентни, както казват, но вие сте организация за пример, която преодоля по най-елегантния начин, по най-дипломатичния начин различията между вас. Радвам се, че постигнахте разумни решения, постигнахте едно обединение, защото то само ще ви дава сила и мотивация да продължавате напред и да може да постигнете нови големи, сериозни успехи", продължи тя.

"Не е тайна да споделя, че, за да успее една федерация, за да успее една организация, за да могат състезателите да реализират своите възможности, зад всичко това трябва да стоят и принципите на доброто управление, а именно отчетност, прозрачност, почтеност във всичко - в резултатите, в състезанията, в отношенията между вас. Това се цени най-много и това е основната мисия на Международния олимпийски комитет и на Европейския олимпийски комитет - доброто управление в спортните организации. Няма как да успеем, ако не съблюдаваме тези основни принципи", каза още Весела Лечева, която се обърна и към лекоатлетите:

"Пожелавам успех на всички вас в предстоящите състезания. Пожелавам, разбира се, и да се класирате за Олимпийските игри, защото това в момента е най-трудно. Това също ще бъде един безспорен успех за вас дори само да получите квота за предстоящите Олимпийски игри. Вие имате талантливо поколение и в лицето на Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова, които са част от едно поколение, което показва, че България има с какво да се гордее."

Вижте репортаж във видеото!

#Божидар Саръбоюков #Пламена Миткова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
2
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
3
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
4
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
5
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
6
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Други спортове

Спортни новини 22.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 22.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 22.01.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 22.01.2026 г., 06:30 ч.
Семен Новиков: Липсват ми големите турнири Семен Новиков: Липсват ми големите турнири
Чете се за: 01:07 мин.
Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Чете се за: 01:07 мин.
Спортни новини 21.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.01.2026 г., 20:50 ч.
Скандал беляза Държавното първенство по борба Скандал беляза Държавното първенство по борба
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем! Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
Чете се за: 01:22 мин.
САЩ и Канада
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък по въпроса за Гренландия
Чете се за: 05:20 мин.
По света
С плюшени зайчета срещу ВСС: Пореден протест с искане за оставката...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обявяват номинациите за наградите "Оскар"
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ