Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова спечелиха призовете за атлет и атлетка на 2025 г. на списание "Атлетика"

Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова бяха отличени за атлет и атлетка на 2025 година. Събитието се организира от Българската федерация по лека атлетика и списание "Атлетика".

Саръбоюков и Миткова получиха призовете си на специална церемония в София от президента на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов и избраната за президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

На церемонията освен най-добрите български атлети и техните треньори, бяха отличени още партньори на българската лека атлетика, хора и институции, допринесли за успехите през последната година.

Събитието беше уважено още и от заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев и професор Апостол Славчев от Националната спортна академия "Васил Левски".

На церемонията бяха отличени и представители на медиите. Специално признание за работата си получи колегата ни от Дирекция "Спорт" Евгени Николов.

"Целите са ми най-високите. Да постигна отново призови места на големите първенства, които следат зимата и лятото, световното първенство в зала и европейското", коментира Саръбоюков.

"Тази година, първо да започнем от зимния сезон, предстои световно първенство в зала, което е главната цел и към което съм фокусирана в момента. Като резултат си поставям лични резултати, да скоча над това, което съм скочила досега. И се надявам, че тези резултати ще ме доведат и до желаните от мен позиции на големите първенства", заяви Пламена Миткова.

Весела Лечева заяви по повод специални плакет, който получи, че за нея наградата е чест.

"Наистина за мен е изключителна чест да получа този подарък, този жест на внимание. Леката атлетика наистина е спорт, който обединява всички спортове, който обединява милиони зрители пред екраните. Спорт, който ни е носил много гордост, много чест, много сълзи от радост. Помним имената на десетките ваши спортисти, спечелили олимпийски отличия, олимпийски титли. Тази церемония има за цел да оцени най-добрите през изминалата 2025 година", коментира Лечева.

"Вие минахме през едни трудни времена, турбулентни, както казват, но вие сте организация за пример, която преодоля по най-елегантния начин, по най-дипломатичния начин различията между вас. Радвам се, че постигнахте разумни решения, постигнахте едно обединение, защото то само ще ви дава сила и мотивация да продължавате напред и да може да постигнете нови големи, сериозни успехи", продължи тя.

"Не е тайна да споделя, че, за да успее една федерация, за да успее една организация, за да могат състезателите да реализират своите възможности, зад всичко това трябва да стоят и принципите на доброто управление, а именно отчетност, прозрачност, почтеност във всичко - в резултатите, в състезанията, в отношенията между вас. Това се цени най-много и това е основната мисия на Международния олимпийски комитет и на Европейския олимпийски комитет - доброто управление в спортните организации. Няма как да успеем, ако не съблюдаваме тези основни принципи", каза още Весела Лечева, която се обърна и към лекоатлетите:

"Пожелавам успех на всички вас в предстоящите състезания. Пожелавам, разбира се, и да се класирате за Олимпийските игри, защото това в момента е най-трудно. Това също ще бъде един безспорен успех за вас дори само да получите квота за предстоящите Олимпийски игри. Вие имате талантливо поколение и в лицето на Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова, които са част от едно поколение, което показва, че България има с какво да се гордее."

Вижте репортаж във видеото!