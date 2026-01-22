БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министерството на младежта и спорта с награда за подкрепата към българската лека атлетика

Министерството на младежта и спорта бе удостоено с награда от Българската федерация по лека атлетика за подкрепата към царицата на спортовете у нас. Призът бе връчен на заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев по време на церемонията „Атлет и Атлетка на България“ за 2025 г.

Победители в анкетата на списание „Атлетика“ станаха Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова. През 2025 г. Саръбоюков стана европейски шампион на дълъг скок в зала при мъжете, а Миткова записа четвърто място на световното първенство в зала и шесто място на европейския шампионат в зала също в скока на дължина.

Зам.-министър Георгиев изрази признание към спортистите, техните треньори, семейства, екипи, партньори, както и към всички институции и хора, допринесли за успехите на българските атлети през изминалата година. Той пожела на всички отличени здраве, нови спортни върхове и още по-големи успехи през новия сезон.

Председателят на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов благодари на министъра на младежта и спорта Иван Пешев и неговия екип за последователната политика и реалните действия в подкрепа на леката атлетика у нас. По думите му това е стратегическа инвестиция в бъдещето на спорта, подготовката на състезателите и разширяването на възможностите за тренировки и състезания в цялата страна.

В момента в България се изграждат и обновяват над 10 атлетически писти в различен етап на реализация. Проекти се изпълняват във Враца, Кюстендил, Дупница, Дряново, Пирдоп, Бургас, Плевен, Царево, Белоградчик, Белица, Карлово, както и в София – на стадион „Локомотив“ и Националния стадион „Васил Левски“.

На церемонията присъстваха партньори на българската лека атлетика, представители на институции и хора, допринесли за успехите през последната година.

