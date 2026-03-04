Христо Илиев: Този зимен сезон ще остане в историята на българския спринт

Българският лекоатлет Христо Илиев, национален рекордьор в спринта на 60 метра заяви, че се гордее с постиженията си през зимния сезон. Той изрази увереност, че най-доброто тепърва предстои.

"Този зимен сезон ще остане в историята на българския спринт. Подобрих националния рекорд три пъти - 6.54, 6.53, 6.51 секунди. Рекорд, който не беше подобряван цели 48 години. Гордея се, че пиша нова страница в българския спринт. И знам, че най-доброто тепърва предстои", написа Илиев в профила си в Инстаграм.

"Тези постижения не са само мои - те са на всички, които бяха до мен. Благодаря на треньорката ми, семейството и близките ми, които споделиха всяка тренировка, всяка борба и всяка радост", добави Илиев.