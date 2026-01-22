БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре

Радев ще бъде изпратен на парадния вход на президентството от вицепрезидента Илияна Йотова

готови сме можем успеем румен радев подава оставката президент
На 23 януари, петък, от 16:00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

#оставката на Румен Радев #президентската институция #президента Румен Радев

Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Борда за мир, очаква се ратификация от парламента
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък...
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
