След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания заради поледицата

Леден дъжд се изсипа над Русе тази сутрин и превърна улиците в пързалки. Травматологиите в града се препълниха с пациенти, след като повече от 100 души пострадаха при падания. Част от местните хора не успяха да стигнат и до работните си места. Заради поледицата, отсъствията на учениците днес ще бъдат извинени.

Ледът по тротоарите и улиците принуди русенци да използват сложни акробатични номера, за да се придвижват.

- Бабешки сме се обули с чорапи върху обувките, защото нямам кънки за лед още и ръсим улицата от край до край с пясък, със сол. Ужас е положението. Димитър Косев: "Един човек от улицата в момента е със сътресение и трябва да се води на рентген. Само че няма как да се заведе на рентген, защото улицата абсолютно не е достъпна. Не може да се викне линейка."

Ортопедичните отделения в града се напълниха с пострадали. Наложи се да извикат и извънредни екипи.

д-р Александър Игнатов – ортопед-травматолог в УМБАЛ "Медика": "Има с навяхвания, счупвания в областта на бедрото, тазобедрената става. Има някои, които са по-сериозни счупвания, може пълно възстановяване да се очаква след около 1-3 месеца. Моят съвет е към възрастните хора, нека да излизат навънка при крайна необходимост, нека да се придвижат с обувки с голям грайфер, с добро сцепление."

По-малки крачки и ръце извън джобовете също помагат за по-безопасното придвижване.

Константин Павлов: "Къде отивам ли? Да пия едно кафе. Уж имам хубави обувки, но това може да продължи и дни. Цяла зима ли ще стоим вкъщи? Внимателно и Бог да е с нас!"

Ледените късове се изсипали от небето в 3:00 часа сутринта. 14 снегопочистващи машини са работили на терен.

Никола Лазаров - зам.-кмет на Община Русе: "По-голямата част от улиците бяха почистени, проходими. Имаше много тротоари, които бяха заледени. Всички хора, които са на терен, ръчно разпръскват бяха извадени."

Хидрометеоролозите определят ледения дъжд като изключително опасно явление и го обясняват с нахлуването на топли въздушни маси от юг.

Емилия Петранова - хидрометеоролог: "Образува се при температури в преземния слой под минус 2 градуса. Стават едни ледени топчета. Това означава, че въпреки, че всички усещаме капки дъжд, достигнат ли тротоари, коли, парапет пак замръзва и това продължава образуването на поледицата. Първо трябва да спре дъжда, след това да се стоплим поне няколко градуса над нулата, за да спре този кошмар."

Подобна ледена блокада в Русе е имало преди четвърт век – през зимата на 1999 година.

Автори: Даниела Димитрова, Пламенка Тонева