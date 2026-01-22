БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:35 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:37 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Американското посолство в София поздрави България за присъединяването към Съвета за мир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С пост в социалните мрежи от Американското посолство в София поздравяват страната за присъединяването към Съвета за мир.

"Добре дошла на борда, България" - се казва в публикацията - "Заедно ще работим за укрепването на мира в света".

"Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир, заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета президента Доналд Тръмп. Отдаваме признания и на външния министър (2010 - 2013) Николай Младенов за важната му роля като върховен представител на Съвета за Газа", пишат още от посолството.

#американско посолство в София

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
3
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
5
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
6
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: У нас

Модната дизайнерка Йозлем Сюер представи колекцията си "Истанбул - София"
Модната дизайнерка Йозлем Сюер представи колекцията си "Истанбул - София"
През 2026 г. от България ще се наблюдават едно слънчево и едно лунно затъмнение През 2026 г. от България ще се наблюдават едно слънчево и едно лунно затъмнение
Чете се за: 05:30 мин.
Затоплянето ще продължи Затоплянето ще продължи
Чете се за: 02:35 мин.
Хората с увреден слух искат субтитри в медиите Хората с увреден слух искат субтитри в медиите
Чете се за: 02:45 мин.
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Чете се за: 02:57 мин.
Двукратен шампион по ММА в Камерун започна работа в завода за боклук в София Двукратен шампион по ММА в Камерун започна работа в завода за боклук в София
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти -...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за...
Чете се за: 07:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ