БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:35 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:37 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Семейството на бореца Иво Илиев е готово на протест срещу президента на федерацията Станка Златева

Радостин Любомиров от Радостин Любомиров
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Състезателят на ЦСКА ще търси правата си в съда след скандалните сцени на Държавното първенство по борба в Сливен

семейството бореца иво илиев готово протест президента федерацията станка златева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Борецът на ЦСКА Иво Илиев ще търси правата си в съда след екшъна на Държавното първенство в Сливен. Пред БНТ Илиев заяви, че резултатът от финала в категория до 72 кг. класически стил е несправедлив и това е довело до неговата бурна реакция към масата на председателя на тепиха Елина Васева.

Веднага след последния сигнал в двубоя срещу Димитър Георгиев Иво Илиев изрита масата, на която ръководеше Васева. Тя му отговори с юмрук в лицето, а за да защити своя син от трибуните дойде и майката на бореца.

"Вчера мислех да се отказвам, няма смисъл, ти се бориш срещу държавата, федерацията. Ще си търся правата по съдебен път, не съм посегнал на никого. Тя свири по-зле от съдия на селски мач", заяви Илиев за БНТ.

"Аз се впускам в това да защитя детето си, защото го удрят. Нито една майка не би стояла. Но има ли право мъже да ма хващат мене за косата? Не е ли смешно? Това са прави срещу ЦСКА и Станка го прави явно, че наистина да вбесява и спортистите, и родителите около тях, за да стават скандали да казват – вижте ЦСКА", обясни и Севда Илиева.

Семейството на Илиев е категорично, че е готово на протест срещу президента на федерацията Станка Златева.

"Нови избори да има, ако трябва стачки ще се правят, съгласна съм на всичко, но тая жена проваля борбата", добави Илиева.

Иво Илиев е застрашен от спиране на състезателните му права за дълъг период.

"Не знам за какво трябва да ме накажат, като аз не съм посегнал на никого, тя дойде и ме удари в лицето", коментира борецът.

Елина Васева днес беше изтеглена от Държавното първенство за момчета в свободния стил. Тя трябваше да бъде главен съдия на надпреварата, а още вчера пред мен заяви, че при отсъжданията на точките са спазени всички правила на борбата.

"Не виждам нищо нередно. Всичко е по правилата, които са от Международната федерация по борба", обясни Васева.

Федерацията ни по борба все още няма официално решение във връзка с инцидента.

Вижте репортажа във видеото!

Свързани статии:

Скандал беляза Държавното първенство по борба
Скандал беляза Държавното първенство по борба
Финалът в категория до 72 килограма в класическия стил завърши не...
Чете се за: 01:57 мин.
#Елина Васева #Иво Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
3
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
5
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
6
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Борба

Иво Илиев: Ще си търся правата в съда
Иво Илиев: Ще си търся правата в съда
Елис Гури: Станке, подай оставка, спри с лъжите и интригите Елис Гури: Станке, подай оставка, спри с лъжите и интригите
Чете се за: 01:47 мин.
Шампионски отличия за Семен Новиков и Кирил Милов Шампионски отличия за Семен Новиков и Кирил Милов
Чете се за: 01:57 мин.
Семен Новиков: Липсват ми големите турнири Семен Новиков: Липсват ми големите турнири
Чете се за: 01:07 мин.
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала
Чете се за: 02:40 мин.
Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е Станка Златева: Заснехте ли го това, отвратително е
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти -...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за...
Чете се за: 07:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ