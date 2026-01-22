Семейството на бореца Иво Илиев е готово на протест срещу президента на федерацията Станка Златева

Борецът на ЦСКА Иво Илиев ще търси правата си в съда след екшъна на Държавното първенство в Сливен. Пред БНТ Илиев заяви, че резултатът от финала в категория до 72 кг. класически стил е несправедлив и това е довело до неговата бурна реакция към масата на председателя на тепиха Елина Васева.

Веднага след последния сигнал в двубоя срещу Димитър Георгиев Иво Илиев изрита масата, на която ръководеше Васева. Тя му отговори с юмрук в лицето, а за да защити своя син от трибуните дойде и майката на бореца.

"Вчера мислех да се отказвам, няма смисъл, ти се бориш срещу държавата, федерацията. Ще си търся правата по съдебен път, не съм посегнал на никого. Тя свири по-зле от съдия на селски мач", заяви Илиев за БНТ.

"Аз се впускам в това да защитя детето си, защото го удрят. Нито една майка не би стояла. Но има ли право мъже да ма хващат мене за косата? Не е ли смешно? Това са прави срещу ЦСКА и Станка го прави явно, че наистина да вбесява и спортистите, и родителите около тях, за да стават скандали да казват – вижте ЦСКА", обясни и Севда Илиева.

Семейството на Илиев е категорично, че е готово на протест срещу президента на федерацията Станка Златева.

"Нови избори да има, ако трябва стачки ще се правят, съгласна съм на всичко, но тая жена проваля борбата", добави Илиева.

Иво Илиев е застрашен от спиране на състезателните му права за дълъг период.

"Не знам за какво трябва да ме накажат, като аз не съм посегнал на никого, тя дойде и ме удари в лицето", коментира борецът.

Елина Васева днес беше изтеглена от Държавното първенство за момчета в свободния стил. Тя трябваше да бъде главен съдия на надпреварата, а още вчера пред мен заяви, че при отсъжданията на точките са спазени всички правила на борбата.

"Не виждам нищо нередно. Всичко е по правилата, които са от Международната федерация по борба", обясни Васева.

Федерацията ни по борба все още няма официално решение във връзка с инцидента.

