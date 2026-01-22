От 1 март поскъпват толтаксите за тежкотоварни автомобили и автобуси

От 1 март поскъпват, и то значително, толтаксите за тежкотоварни автомобили и автобуси. Новата тарифа, публикувана за обществено обсъждане от Регионалното министерство, предвижда скокът да е между 30 и 130% за изминат километър по платената пътна мрежа.

Бюлент и Васил са международни шофьори от дълги години. И двамата са на мнение, че не е удачно да се увеличава толтаксата.

Бюлент Райм, международен шофьор: "Ние нямаме пътища, като направим това сравнение цена - качество. Ще си платим, но да ни свържат със Северна България, да свържат "Хемус", да ни улеснят нас. Ще си вземем коне и ще започнем с конски файтони, по-евтино ще ни излиза." Васил Гаджев, международен шофьор: "То ще се отрази, но да му мислят началниците, ще има увеличение, то всичко се вдига."

Причината за увеличаването е въвеждането на задължителна европейска компонента за въглеродните емисии съгласно европейска директива от 2022 г. Досега толтаксите покриваха основно разходите за пътната инфраструктура, а сега ще отчитат и замърсяването от тежкотоварния трафик.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камара на автомобилните превозвачи в България: "Две неща по отношение на това увеличение подкрепяме - за най-високата категория екологична група Евро 6 да няма никакво увеличение, каквото е заложено и целият компонент по отношение на въглеродни емисии, фини прахови частици, замърсяване, който ще се събира посредством толсистемата, да бъде рефинансиран обратно в сектора под формата на закупуване на по-чисти превозни средства и др привилегии за сектора."

От Агенция "Пътна инфраструктура" обясниха, че в публикувания проект на тарифа се предвижда за товарен автомобил с 3 и повече оси над 12 тона и екологичен стандарт Евро 0, I или II, новите ставки да бъдат по-високи между 26% и 32% спрямо действащите към момента, в зависимост от категорията на пътя. За превозни средства от същата категория, но с нулеви емисии, са предвидени по-ниски стойности, като спрямо настоящите ставки е предвижда намаление между 33% и 39%.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на Камара на автомобилните превозвачи в България: "Масовият автомобил, който е от категория Евро 6 за извършване на международен транспорт, в момента плаща 21 евроцента, тоест ще продължи да се заплаща същата сума, като дори и новите автомобили Евро 6 Е и D ще плащат 1 цент надолу - 20 евро цента на километър, Евро 5 в момента плащат 22 цента на км ще започнат да плащат 26 евро цента, при по-ниските категории увеличението ще е малко по-голямо."

Най-осезаемо поскъпва има при автобусите над 12 тона за автомагистрала, там средното увеличение е от 83 до 167%.

Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи: "Основно таксите и тежестта, която се понася, е от автобусите, които изпълняват превози по републиканска пътна мрежа, защото това са най-дългите направления, там ще бъдат засегнати най-много, между областните пътни мрежи също. Увеличението на билетите е цена, която се формира от всички показалите, включително и показателите за толсистемата, превозите са възложени чрез обществени поръчки, което ограничава колегите някъде за увеличение на цените, някъде може да има увеличение на цените, някъде не."

Новите тарифи ще влязат в сила след приемане на постановлението от Министерския съвет. В момента проектът е публикуван за обществено обсъждане.

По темата работиха Алекс Христов и Станислава Христова